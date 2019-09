Laura Boldrini entra nel Pd/ “Non dipende da scissione Renzi: partitini non servono”

Laura Boldrini lascia Leu ed entra nel Pd. Lo ha annunciato la stessa ex presidente della Camera in un’intervista a “La Repubblica” nella quale ha così motivato la sua decisione:”Con la destra peggiore di sempre non è più tempo di piccoli partiti e di fare troppi distinguo. A forza di farlo rischiamo solo di estinguerci”. Laura Boldrini ha ricordato che già alle scorse elezioni Europee aveva votato per il Pd, un partito che “vuole aprire un dialogo con tutti quei mondi che, ieri e oggi, non si sentono più rappresentati e recuperare la fiducia dei giovani che non vanno più a votare”. Guai dunque a sostenere che l’ingresso della Boldrini sia dipeso dalla recente scissione di Matteo Renzi dal Pd come qualcuno potrebbe maliziosamente pensare:”La mia decisione non è legata affatto all’uscita di Renzi e del suo gruppo. Ho maturato da tempo il mio passo. Rispetto, anche se non condivido, la scelta di Renzi, perché le divisioni non hanno mai portato bene e oggi c’è bisogno più che mai di unire le forze. Voglio credere all’impegno che ha preso di non indebolire il governo”.

LAURA BOLDRINI ENTRA NEL PD

La natura politica della decisione di Laura Boldrini di fare il suo ingresso nel Pd è presto detta:”Ho atteso che fossero scelti ministri e sottosegretari perché non volevo assolutamente che il mio passaggio potesse far pensare a qualcuno che miravo a qualche incarico. La destra va sfidata e contrastata con l’azione di un grande soggetto politico capace di incidere sulla società e che si batta contro ogni forma di disuguaglianza sociale, territoriale e di genere”. L’obiettivo di Laura Boldrini è quello di costruire “una grande forza popolare con diverse caratteristiche”, ma che abbia come priorità la lotta al cambiamento climatico. L’ex Presidente della Camera ha in mente dunque una forza “ecologista, dall’economia al turismo passando per la mobilità, e trovo straordinaria – precisa – Greta e i nostri ragazzi di Fridays For Future che stanno mobilitando tante persone su mare inquinato dalla plastica, raccolta differenziata e riscaldamento climatico. Sono scesa in piazza con loro e continuerò a farlo”.

