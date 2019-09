Beatrice Lorenzin entra nel Pd/ I dem dopo il no a Renzi: “Avversario è Salvini”

Beatrice Lorenzin entra nel Pd: dopo Nuovo Centrodestra e Civica Popolare, l’ex ministro della Salute ha annunciato oggi il passaggio al partito guidato da Nicola Zingaretti. Una scelta effettuata dopo il no a Matteo Renzi e al suo nuovo Italia Viva, una decisione spiegata così dall’ex esponente di Forza Italia: «Il Pd è l’unico partito in grado di arginare e contrastare la deriva plebiscitaria e illiberale della Lega di Matteo Salvini. Ora dobbiamo lavorare tutti uniti sull’agenda del Governo Conte 2 per dare risposte ai bisogni degli Italiani senza slogan ma con fatti concreti». La priorità è contrastare dunque la deriva plebiscitaria e sovranista del Carroccio di Matteo Salvini, con il Partito Democratico che rappresenta l’unico partito in grado di rispondere ai bisogni della gente. Poi una battuta sul no a Renzi: «La dimensione pluralista del Pd può crescere e aprirsi ancor di più alla società».

LORENZIN ENTRA NEL PD, ZINGARETTI: “PARTITO PIU’ FORTE”

A dare il benvenuto a Beatrice Lorenzin è stato il segretario Nicola Zingaretti, che si è detto «molto contento della sua iscrizione», sottolineando come l’ex ministro provenga e rappresenti «culture politiche moderate e riformiste. Una scelta che fa del Pd un partito sempre più forte, plurale, aperto e inclusivo». L’ingresso nei dem della Lorenzin è stato applaudito anche da Graziano Delrio, con il capogruppo alla Camera che ha evidenziato: «Il Pd è la casa accogliente dei riformismi e di tutte le esperienze e le persone che hanno a cuore il servizio al Paese». Non mancano le polemiche per il suo nuovo cambio di casacca, tra chi ricorda il passato in Forza Italia e chi invece la accusa di “poltronismo”, così come gli attacchi del mondo No Vax: «Abbiamo bisogno di altri 24 vaccini obbligatori, le case farmaceutiche ti ringraziano», le parole riportate da La Stampa.

