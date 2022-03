Laura Bono, da Sanremo Giovani a “Ci vediamo lunedì”/ Video brano con Andrea Crimi

Laura Bono, vincitrice di Sanremo Giovani nel 2005 con “Non credo nei miracoli”, torna a fare parlare di sé: è uscito il suo nuovo singolo dal titolo “Ci vediamo lunedì”. Il brano è stato realizzato dalla cantautrice varesina, affiancata dall’interprete Andrea Crimi. Il testo, però, non è inedito, dato che è stato estratto da “L’amore dietro ogni cosa”, il fortunato libro ora tramutato in canzoni per la New Music International ad opera dello scrittore e personaggio tv Simone Di Matteo.

A esprimere un parere positivo nei confronti del duo che ha dato voce alle sue parole è stato proprio l’autore. “Per me Laura e Andrea insieme sono stati una scommessa nonché la dimostrazione di come due voci molto diverse possano sposarsi alla perfezione. Con Pippo Landro, poi, il discografico della New Music International, abbiamo capito già dalle registrazioni in studio che la scelta era stata azzeccata”, ha detto. E sul brano: “Ci vediamo lunedì non è l’auspicio di un ritorno ma piuttosto la presa di coscienza di una fine. Ho fortemente voluto Simone Pozzati all’interno del progetto sia per il valore aggiunto che avrebbe dato all’operazione, sia perché conosce profondamente l’opera e le vicende personali che la hanno ispirata. Avevamo in cantiere già da anni del materiale, ho aspettato i tempi giusti, come si fa con le piante prima di vederle fiorire”.

Laura Bono, da Sanremo Giovani a “Ci vediamo lunedì”: il video clip del brano

Il video di “Ci vediamo lunedì” di Laura Bono (nota per avere vinto Sanremo Giovani nel 2005) e Andrea Crimi, è uscito in contemporanea con il brano ed ha già riscosso ampio successo. L’attore protagonista è Andrea Candeo, il quale rivive le reminiscenze di un amore lontano, scrivendo strazianti lettere amorose alla sua perduta metà, interpretata proprio dalla cantautrice varesina. Non a caso, il testo scritto dall’autore Simone Di Matteo e dal paroliere Simone Pozzati descrive un sentimento lontano, di cui ormai non resta che il ricordo.

