Laura Bono/ “Soffrivo di attacchi di panico. Sanremo? Avevo paura…” (Vieni da me)

Laura Bono, dopo la vittoria nella sezione “Giovani” del Festival di Sanremo 2005 con la canzone Non credo nei miracoli, ha affrontato momenti difficili come racconta ai microfoni di Vieni da me. Ospite di Caterina Balivo, la cantante che continua a fare musica con una band tutta femminile, racconta di aver sofferto per anni di attacchi di panico e di aver chiesto aiuto solo lo scorso anno. “Da ragazzina non riuscivo a comunicare con il mondo. Sentivo di essere diversa e quindi scrivevo” – racconta Laura che ha cominciato a dedicarsi alla scrittura sin da quando aveva solo 10 anni. “Ero il giullare di corte, ma dentro soffrivo di una grande solitudine. A 11 anni il mio corpo si bloccò. Non avevo il controllo del mio corpo, sono andata nel pallone solo che ai tempi nessuno parlava di attacchi di panico”, racconta. “Hai chiesto aiuto?”, chiede la Balivo. “L’ho chiesto dopo tanti anni”, confessa la cantante che ha anche sofferto di depressione. “L’anno scorso sono andata in una clinica per una profonda depressione. Mi sono chiusa per un mese trascorrendo il mio compleanni, Natale e Capodanno lì dentro e solo pochi mesi fa ho detto tutto a mia madre”, racconta Laura.

LAURA BONO E LA COMPAGNA FEDERICA: “E’ L’AMORE DELLA MIA VITA”

L’amore è uno degli ingredienti più importanti della vita di Laura Bono che, da sette anni, è fidanzata con Federica. “Viviamo insieme da sette anni, abbiamo due figli pelosi ed è l’amore della mia vita. Io sono il terremoto di casa, ma lei mi bilancia“, confessa. “Non litigate mai?”, chiede Caterina Balivo. “Sì, ma io cedo perchè alla fine Federica ha sempre ragione”, confessa la Bono che poi riceve un videomessaggio della compagna Federica: “sono fortunata ad averti incontrata perchè insieme siamo una forza. Tu sei una forza e non ti abbattere mai”, dice Federica. “Lei è l’amore della mia vita e, forse, è la persona che mi conosce più di tutti, più di mia madre”, aggiunge ancora la cantante che, grazie all’amore, è riuscita a rimettere in sesto la sua vita. Laura, poi, riceve anche il bellissimo messaggio della madre: “Ho sempre avuto fiducia in te, mi sento in colpa perchè penso di non esserti stata vicina nei momenti bui. Quando sei andata via hai lasciato un vuoto enorme e anche ora che sei grande, resti la mia piccola. Tutte le tue scelte professionali e sentimentali sono sempre state accettate da me e dal resto della famiglia. Per noi conta solo la tua felicità”, dice la signora.

