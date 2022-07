Laura Chiatti/ Body shaming impazza: “Sono seguita da una nutrizionista”

Laura Chiatti contro i leoni da tastiera: “Sono in salute, seguita da un nutrizionista”

Laura Chiatti torna questa sera, sabato 2 luglio, con la replica del tributo al maestro Ennio Morricone. “Ho avuto il privilegio di conoscerlo”, ha raccontato la conduttrice durante l’evento organizzato con il trio del Volo. Anche in quell’occasione, la presentatrice e attrice fu messa sotto esame da una buona fetta di pubblico, preoccupato per un’eccessiva magrezza della showgirl. La trentanovenne, in seguito, si è voluta togliere alcuni sassolini, anche per rispondere con fermezza ai commenti più spietati in merito al suo corpo.

Infatti, da diverso tempo, Laura Chiatti viene “rimproverata” per aver perso troppo peso. “Io sto bene, sono in salute! Sono seguita da una nutrizionista perché ho scoperto alcune allergie…”, ha rassicurato l’attrice in una intervista a Verissimo.

Laura Chiatti: “Le pene d’amore fanno dimagrire”

Laura Chiatti è stanca di dover rispondere agli haters, ma il più delle volte prevale il desiderio di fare chiarezza. Con ironia la trentanovenne ha poi spiegato che “sono le pene d’amore a far dimagrire così”. I leoni da tastiera, tuttavia, non hanno accennato a mollare la presa e puntuali tornano all’attacco ogni qual volta Laura pubblica delle foto.

Fondamentalmente nessuna foto della Chiatti sembra mai “andare bene”: alcune sono ritenute troppo in carne, altre eccessivamente magre e definite persino anoressiche. Insomma la sensibilità e l’educazione non è di casa sui social media, specialmente nei profili di vip e personaggi famosi, categorie popolari prese spesso di mira.

