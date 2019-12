Laura Chiatti, figlio fa dito medio: bufera web/ Foto: “Pensa ai ca*zi tuoi”

Laura Chiatti di nuovo al centro delle polemiche sui social network. L’attrice è tra le artiste più attive sul web e condivide spesso spaccati di vita quotidiana: dagli scatti con il marito Marco Bocci alle pause delle riprese, passando per le foto con i figli. E proprio un’immagine con i suoi “ragazzi” ha sollevato un polverone. La Chiatti ha condiviso uno scatto che ritrae i suoi figli vestiti da hippy per una festa, ma uno dei piccoli – Enea – sfoggia un dito medio: un gesto poco apprezzato da parte di molti follower, con gli haters sul piede di guerra. Tante le risposte al post, diventato virale nel giro di poche ore. Ma l’attrice non si è di certo tirata indietro: la Chiatti ci ha messo la faccia ed ha replicato per tono alle critiche mosse contro di lei…

FIGLIO LAURA CHIATTI FA DITO MEDIO: CAOS SOCIAL

«Già che c’eri potevi fargli fare qualche tiro! Poi si dice che dovrebbe essere la scuola ad educare, ma se la famiglia dice che mostrare il dito medio contro qualcuno è un gesto innocente..», «Questo gesto già è bruttissimo, poi fatto da un bambino lo è ancora di più», «Poi ci lamentiamo che esistono i bulli»: questi solo alcuni dei commenti al post pubblicato da Laura Chiatti su Instagram, con alcuni utenti che hanno messo in discussione l’educazione dei figli della coppia. Ma, come dicevamo, non sono mancate le risposte pepate di Laura Chiatti, ecco due: «Pensa ai ca*zi» e «Meglio un dito medio che un commento così mediocre e disparato». Insomma, la Chiatti ci mette il faccione…





