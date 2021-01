Laura Chiatti, moglie Marco Bocci/ “Una famiglia in poco tempo ma ora…”

Laura Chiatti moglie di Marco Bocci e “donna normale”

Laura Chiatti è un volto noto dello spettacolo e dei social oltre ad essere la bella moglie di Marco Bocci. La bella attrice è sicuramente molto amata dai fan che hanno avuto modo di seguirla tra film e tv ma altri ancora la amano per il mondo in cui riesce a raccontarsi sui social, come una donna normale con problemi normali. Dai capricci dei figli alla voglia di essere sexy per il proprio uomo, dalla volta in cui è rimasta chiusa in ascensore finendo col vomitare ai suoi tacchi alti o le sue tutone, Laura Chiatti ci piace così, verace e mai lontana da quello che significa essere mamma e moglie oltre che una grande attrice. In poco tempo Laura Chiatti è riuscita a conquistare uno degli uomini più desiderati della tv e del cinema italiano e, secondo alcuni, sarebbe riuscita a strapparlo anche ad Emma Marrone, la cantante salentina con la quale Marco Bocci ha avuto un flirt.

Mamma e moglie “in poco tempo ma…”

Era il 2014 quando è riuscita a conquistarlo tanto da portarlo all’altare e fallo diventare padre in un solo anno. All’epoca l’attore veniva da una liason con Emma Marrone, conosciuta nei corridoi del serale di Amici, ma poi il gossip ha sconvolto tutti confermando la liason tra Laura Chiatti e quello che poi è diventato il marito accogliendo poi la nascita di Enea, il primogenito che adesso ha sei anni, e poi Pablo, spesso protagonista con la coppia di video e foto su Instagram e nelle storie dove proprio nei giorni scorsi la Chiatti si è mostrata in versione sexy: “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il pigiama… e che pigiama!!!”.



