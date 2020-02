Laura Chimenti/ “Come si scendono le scale dell’Ariston di Sanremo? Con nonchalance”

Laura Chimenti è stata ospite questa mattina presso gli studi di Storie Italiane. La bella telegiornalista è tornata sul piccolo schermo, non nelle consuetudinarie vesti di conduttrice del Tg di Rai 1. Il programma condotto da Eleonora Daniele ha rimandato in onda l’apparizione della Chimenti sul palco dell’Ariston, a cominciare dal simpatico siparietto con Amadeus circa la presentazione dei cantanti in gara. “Abbiamo anche sorriso, ci siamo divertiti”, spiega la Chimenti: “La preparazione non è stata tanta, anche perchè lanciare i cantanti è un po’ come lanciare un servizio televisivo. E’ stata più che altro una preparazione psicologica, sapere che bisogna affrontare quel palco… come si scende quelle scale? Bisogna scendere con nonchalance. Il segreto è stato guardarci negli occhi con Emma: abbiamo fatto un lungo respiro e poi siamo salite sul palco”.

LAURA CHIMENTI: “I FIGLI SONO TUTTO”

A fianco della Chimenti vi era anche Emma D’Aquino, altra nota conduttrice del telegiornale di Rai Uno. Storie Italiane ha quindi mandato in onda un altro filmato con protagonista la Chimenti e il suo monologo sul suo ruolo di mamma e sui suoi figli: “Fare la mamma che lavora è molto difficile – aveva detto pochi giorni fa a Sanremo – e mi prendete sempre in giro. In effetti non è facile mettere al mondo dei figli”. E ancora: “E’ nell’essere voi stesse che sta la vostra unicità – si era rivolta alle tre figlie la mamma/telegiornaliste – io imparo ogni giorno qualcosa da voi. Io vi dico sempre di non dimenticare i nostri abbracci e sono sicura che quando in futuro affronterete momenti bui, vi ritorneranno in mente i nostri abbracci”. Quindi la Chimenti si è rivolta alla Daniele: “Te ne renderai di conto di quanto arricchimento nella tua vita ti daranno i figli, a partire da Carlotta, e te ne auguro tanti altri. E’ quello che conta davvero, al di là di tutto”.

