Laura Cremaschi e Alessandro Moggi si sono lasciati/ Lo scoop

Laura Cremaschi e Alessandro Moggi si sono lasciati in modo definitivo. Lei volto storico di Avanti Un Altro, lui procuratore sportivo, i due stavano insieme da circa un anno ma le cose sembra che non siano andate per il meglio.

Come riporta Pipol Gossip: “Dopo un anno insieme, è stata lei a troncare la storia. I due erano stati sorpresi tempo fa dai paparazzi di ‘Chi’, il settimanale di Alfonso Signorini, al largo di Capri tra baci, carezze e tintarella. Purtroppo oggi la coppia ha chiuso definitivamente le porte a un futuro insieme.” Non sono ancora chiare le dinamiche che hanno spinto Laura Cremaschi a porre fine alla relazione con Moggi, ma è certo che tra loro qualcosa si è incrinato.

La prima volta che Laura Cremaschi e Alessandro Moggi sono stati avvistati insieme, è stato grazie allo zampino del settimanale Chi. I paparazzi del giornale diretto da Alfonso Signorini, hanno ripreso la soubrette e il procuratore sportivo ad amoreggiare in vacanza.

Tra mare e tintarella la coppia si è lasciata andare alla passione, con coccole e baci infuocati che non hanno lasciato spazio a dubbi. In gran segreto sono volati alle Maldive il manager sportivo Alessandro Moggi e Laura Cremaschi, l’affascinante Bonas di Avanti un altro”, si legge su Chi. I due non hanno mai ufficializzato la loro relazione e ora hanno deciso di prendere strade separate. Cosa è successo dalla fine dell’estate? I diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni, ma sembra che da quelle giornate di relax e amore sia cambiato più di qualcosa.

