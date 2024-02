Sfilata in intimo Ciao Darwin 9, Giovanni 8.7 Vs Story/ Video: Laura Cremaschi hot in rosso e reggicalze

Sfilata Ciao Darwin 9, Giovanni 8.7 contro Story: Alex Belli ‘batte’ Daniela Martani

L’ultima sfilata di Ciao Darwin 9 vede confrontarsi le squadre Darwin Giovanni 8.7 contro Darwin Story. Un uomo e una donna, due modi diversi di affrontare il giorno. Per Darwin 8.7 sfila un’affascinante donna bionda in gonnellina corta nera e top gilet dello stesso colore. Ad incorniciare il look stivaloni in camoscio neri. Per Darwin Story sfila invece un simpatico uomo in completo chiaro ‘in stile cubano’, fa notare Bonolis, e cappellino abbinato.

CIAO DARWIN 2023 ULTIMA PUNTATA: GIOVANNI 8.7 VS STORY/ Padre e Madre Natura, diretta: Bonolis commosso

Si continua con la sfilata di sera, con due donne in abito lungo, trasparenze ed ampi spacchi. Per Giovanni 8.7 sfila una prorompente mora in succinto abito rosso con corpetto prezioso e strascico. Per Darwin Story sfila invece un’affascinante donna in lungo e trasparente abito nero con effetto brillante e tacchi vertiginosi. Sono invece i due capitani di squadra a sfilare col look da discoteca. Alex Belli sfoggia un completo in pelle nero con giacca con trama zebrata. Daniela Martani sfoggia invece un vistoso abito fucsia corto con balze.

Alex Belli e Delia Duran aspettano un figlio/ La verità in un post di San Valentino!

Sfilata in intimo Ciao Darwin 9: Laura Cremaschi incanta il pubblico

Si arriva dunque alla sfilata in intimo di Ciao Darwin 9. Si parte con quella degli uomini. Per la squadra di Darwin Giovanni 8.7 sfila un volto già visto in passerella poche puntate fa, che sfila in boxer di seta abbinati ad una camicia che toglie subito. Per Darwin Story sfila invece un aitante bruno con completo azzurro boxer-camicia.

Si conclude con la sfilata in intimo di Ciao Darwin 9 delle donne. Per la squadra Darwin 8.7 sfila un’affascinate e sbarazzina mora, con tanto di occhiali, in intimo nero con pizzo bianco, impreziosito da una lunga sfilata. Per Darwin Story sfila invece un volto noto: è quello di Laura Cremaschi. L’influencer, esponente del web a Avanti un altro!, sfila in intimo rosso e nero, dalle trasparenze mozzafiato. La parola va dunque alla votazione del pubblico, che premia la squadra di Darwin Giovanni 8.7 con 104 a 96. (Clicca qui per il video della sfilata)

Ciao Darwin 2023, 8a puntata: Cornuti Vs Amanti/ Diretta e Madre Natura: colpo di coda ai Cilindroni!

© RIPRODUZIONE RISERVATA