Laura De Cicco, moglie Ignazio La Russa/ Lei: “da bravo siculo è abbastanza geloso”

Laura De Cicco, chi è la moglie di Ignazio La Russa: “io non sono gelosa”

Laura De Cicco è la moglie di Ignazio La Russa. Un grande amore tra i due e dal loro matrimonio sono nati anche due splendidi figli: Lorenzo Cochis e Leonardo Apache. Sono davvero pochissime le informazioni sulla donna che da anni è legata sentimentalmente al presidente del Senato della Repubblica nella XIX legislatura. Poche, infatti, anche le interviste rilasciate alla stampa tra cui c’è ne una fatta al settimanale “Chi” anni fa in cui si è sbottonata parlando del rapporto con il marito: «io non sono molto gelosa però sulla sua fedeltà non metterei la mano sul fuoco. Invece Ignazio da bravo siculo è abbastanza geloso. Mi telefona spesso per sapere dove sono e cosa sto facendo. Ora che è più preso, però ha dovuto limitare le chiamate, e un po’ mi dispiace».

Dal loro amore sono nati due figli: Lorenzo Cochis e Leonardo Apache. Due nomi importanti che richiamano alla memoria la storia degli indiani d’America così come il nome del primogenito Antonino Geronimo, nato dal primo matrimonio. In un’altra intervista fatta all’AGI nel 2019 in seguito alla querelle sorta tra il figlio più piccolo, noto nel mondo rapper col nome Larus, e Fedez, era stata la stessa Laura De Cicco a raccontare il suo personale giudizio sui testi usati dal figlio Leonardo Apache: «i suoi sono testi forti volgari e senza senso. Non mi piacciono per niente, ma visto che non fa niente di sconveniente e il rap lo diverte proibirglielo sarebbe sbagliato».

Laura De Cicco e Ignazio La Russa: i figli Lorenzo Kocis e Leonardo Apache

Dall’amore tra Laura De Cicco e Ignazio La Russa sono nati i figli: Lorenzo Kocis e Leonardo Apache. Il primo, 27 anni, laureato in giurisprudenza, è stato eletto nel parlamentino del Municipio 1, il Consiglio di zona del centro di Milano. “Mi è sempre piaciuto occuparmi delle persone e dei loro problemi e adesso posso farlo per la mia città” – ha dichiarato dalle pagine de La Repubblica.

Leonardo Apache La Russa, in arte Larus, invece, è un trapper. Il papà ha reagito molto male al brano “Sottovalutati” in cui il trapper canta “Sono fatto: “ma se lo acchiappo con la droga lo ammazzo“.

