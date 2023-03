Laura Di Dio uccide suocera e fuma sul corpo/ Marito vittima: “Omicidio premeditato!”

L’omicidio di Enna, nel quale la nuora (Laura Di Dio) ha ucciso la suocera accoltellandola alla gola e fumando sul cadavere, è stato approfondito a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 6 marzo 2023. Antonio Arnone, marito della vittima, ha affermato: “Si tratta di premeditazione al cento per cento, mia nuora era lucida come uno specchio. Lei era molto gelosa di mia moglie, ha studiato per tre giorni quello che doveva fare. Non parlavamo né con lei né con nostro figlio da diversi anni, poi due giorni prima del delitto si è presentata improvvisamente a casa nostra, per cercare di capire come uccidere mia moglie”.

Il signor Arnone ha aggiunto che la nuora, Laura Di Dio, “voleva allontanarsi dalla suocera, ma mio figlio non gliel’ha concesso, quindi per noi il motivo del delitto è questo. Mio figlio era molto legato alla mamma, non so perché tutto a un tratto abbia cambiato parere. Sere prima le aveva scritto un sms: ‘Non ne posso più di Laura, prendo le mie cose e stasera vengo a vivere a casa tua’“.

LAURA DI DIO UCCIDE SUOCERA. IL MARITO DELLA 32ENNE: “STAVA MALISSIMO, NON ERA PIÙ LEI DI TESTA”

A “Storie Italiane” ha parlato anche Francesco Arnone, figlio della vittima e marito di Laura Di Dio: “Mia moglie stava malissimo da un anno a questa parte – ha affermato –. Smentisco quello che dice mio padre con la verità dei fatti. Lui stesso aveva fatto visitare da una psicologa mia moglie e dalla relazione medica si diceva che era fredda come il ghiaccio. Io stesso la vedevo: non era più lei di testa, non ragionava più. Io ho contattato anche uno specialista. In questo momento lei non ricorda quello che è successo. Mio padre non capisce il mio dolore, nemmeno mio fratello e mia sorella riescono a comprenderlo”.

Subito dopo, il padre ha risposto al figlio Francesco: “Io ripudio mio figlio! Perché Laura Di Dio non ha preso le medicine che doveva assumere?”.











