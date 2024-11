Chi sono la ex e la moglie di Gianni Morandi? Tutti conosciamo oggi Anna Dan, l’attuale consorte del cantante. I due sono molto uniti e spesso stati al centro del gossip per le foto sui social scattate proprio dalla donna con tanto di didascalia che recita “Foto di Anna“. Ma Gianni Morandi ha avuto anche una prima moglie di nome Laura Efrikian. La donna, di origini armene, è nata nel 1940 ed è stata una celebre annunciatrice di Rai a Milano.

Gianni Morandi, chi sono figli Pietro, Marco, Serena e Marianna?/ "Non potevamo sbagliare, siamo in analisi"

Chiaramente, il suo lavoro le ha permesso di entrare in contatto con tantissime trasmissioni come Sanremo del ’62 e Canzonissima. Grazie alla connessione con il mondo della televisione conosce quello che sarà il suo futuro marito, Gianni Morandi. Con lui ha avuto ben tre figli, Serena, Marianna e Marco, ma purtroppo la prima è morta solo otto ore dopo il parto. Anche il loro amore è però terminato ma senza rivalse: i due, nonostante il divorzio sono riusciti a rimanere in ottimi rapporti. A quanto pare, la storia è finita poichè Laura Efrikian soffriva troppo l’assenza fisica e mentale di Gianni Morandi, dedito costantemente al suo lavoro.

Lunetta Savino: "Gianni Morandi? Ero pazza di lui!"/ "I miei amici si facevano fare l'autografo per me"

Anna Dan e Gianni Morandi, 25 anni d’amore dopo quel colpo di fulmine: “Innamorati subito”

Con Anna Dan, Gianni Morandi ha da pochissimo festeggiato i 25 anni d’amore. A fare il giro del web qualche settimana fa è stata la sua dedica alla moglie. Il cantante ha scritto di essersi innamorato subito dei suoi occhi, e che non avrebbe mai immaginato di essere ancora qui con lei dopo così tanto tempo. In un’intervista a Verissimo ha spiegato che ha incontrato Anna Dan nel momento giusto della sua vita. Ma chi è questa donna fantastica che gli ha rubato il cuore?

Nata nel 1957, Anna Dan è più giovane di Gianni Morandi di ben 12 anni. La donna è molto attiva sui social, anche per via del fatto che si presta sempre a scattare molte foto al marito. Per diversi anni ha diretto una società informatica, e oggi gestisce invece gli account del marito sul web. Anna Dan ha sempre raccontato che quello tra lei e Gianni Morandi è stato un vero colpo di fulmine, che li ha poi portati a sposarsi dopo dieci anni di fidanzamento. Oggi i due sono più felici che mai e condividono la loro vita a suon di sorrisi, vacanze e dediche d’amore.

Gianni Morandi e l'aneddoto sulla moglie Anna Dan/ "Non pensavo più che potesse arrivare l'amore ma poi..."