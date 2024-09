La cornice del loro amore fu un set “musicarello”: Gianni Morandi stava girando una clip e fu proprio in quel momento che incontrò Laura Efrikian, oggi sua ex moglie, con la quale costruì una bellissima storia d’amore ed una famiglia con la nascita dei figli Marco e Marianna. L’ex compagna del cantautore bolognese ha raccontato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che con Gianni fu subito colpo di fulmine. “Dopo l’ultima scena scappammo via assieme”, ha raccontato. Non tutto è andato per il meglio però tra i due, che hanno vissuto momenti molto difficili.

Marianna, Marco e Pietro: chi sono i figli di Gianni Morandi/ "Essere un figlio d'arte..."

Secondo l’ex moglie ad influire negativamente sul loro rapporto fu la famiglia di lui, ma anche l’etichetta discografica che curava gli interessi del cantante. “Ho sempre compreso certe ragioni. Ciò che non riuscivo a capire era l’etichetta discografica RCA, aveva paura che Morandi perdesse fan. Lui, però, disse: ‘Io Laura la sposo, che vi piaccia o no’”. Per vivere il suo amore con Gianni, Laura decise di mettere in secondo piano la sua carriera, una scelta che però non ha pagato dato che nel 1979 i due arrivarono al divorzio.

Chi è Anna Dan, moglie di Gianni Morandi/ La dedica per il 30esimo anniversario: “Ancora e più che mai…”

Perché finì tra Gianni Morandi e la sua ex moglie Laura Efrikian

Tra i motivi che portarono Laura e Gianni ad allontanarsi ci furono sicuramente i tanti impegni lavorativi del cantante. “La vivevamo in maniera diversa […] la sua vita era assolutamente assorbita dal lavoro e non c’era spazio per niente altro”, ha spiegato l’ex moglie.

Dopo la rottura con Morandi, così, la Efrikian ha intrapreso una vita lontana dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori. Oggi vive a Roma e, come raccontato nel corso di una intervista scrive e dipinge per puro piacere. “Con i miei piatti decorati, venduti all’iperbolica cifra di 25 euro, finanzio i miei progetti. Sono quasi trent’anni ormai che mi occupo dell’Africa”, ha detto.

Laura Efrikian, chi è l'ex moglie di Gianni Morandi: "Dovevo dedicarmi solo a lui"/ "Oggi sono rinata"