Laura Efrikian, ex moglie Gianni Morandi/ “Mi disse della nostra bambina morta e…”

Chi è Laura Efrikian?

I più giovani sono abituati a vedere Gianni Morandi insieme ad Anna Dan ma in passato il cantante ha avuto un’altra donna, un’altra moglie. Lei è Laura Efrikian, classe 1940, annunciatrice tv e attrice, che restò al fianco del marito per 13 anni prima del divorzio e l’addio. La sua carriera iniziò come annunciatrice Rai ma poi passò alla conduzione (addirittura anche del Festival di Sanremo) e alla recitazione soprattutto in teatro e qualche volta per il cinema e la tv (vedi Le piccole volpi o Rossella per la Rai). Nel 1966, a soli 26 anni, è arrivato il matrimonio con Gianni Morandi dal quale sono nati Marianna e Marco (per un totale di cinque nipoti) ma anche la piccola Serena, nata prematura e morta 9 ore dopo il parto.

Laura Efrikian e Gianni Morandi, il dolore per la morte della piccola Serena

Laura Efrikian stessa ha raccontato il suo dramma ospite di Caterina Balivo a Io e te parlando di quei momenti difficili, momenti che nessuno aveva preventivano perché era giovani, aveva poco più che vent’anni e non pensava che le cose potessero andare male. Ma alla fine è stato così e toccò a Gianni Morandi trovare le parole giuste per dirle che la loro prima figlia era morta poche ore dopo il parto. Proprio riguardo alla loro relazione e alla fine del loro matrimonio, Laura Efrikian ha spiegato che il loro è stato un grande amore, uno di quelli che non si dimentica e che non finisce ma si trasforma con il passare del tempo. Erano giovani, poi sono cresciuti e tutto è finito. Siamo sicuri che Gianni Morandi direbbe le stesse cose.



