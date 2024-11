Nello studio di Citofonare Rai 2 oggi verrà ospitata l’attrice Laura Efrikian che tra i tanti tami che affronterà con Paola Perego e Simona Ventura potrebbe tornare – dopo le recentissime rivelazioni nel salottino di Storie di donne al bivio – a parlare della sua lunga relazione con Gianni Morandi, raccontando qualche inedito retroscena; il tutto ovviamente condito anche da qualche interessante novità sull’attuale situazione amorosa di Laura Efrikian che sembra essere avvolta da una spessa coltre di mistero.

Partendo dal principio – ovviamente in attesa dei citati retroscena -, vale ovviamente la pena ricordare che per Laura Efrikian l’amore con Gianni Morandi è stato certamente il più importante tra quelli di cui abbiamo notizia: i due (infatti) hanno condiviso una relazione durata poco più di 13 anni, con un matrimonio celebrato nel 1966 e – purtroppo – un divorzio firmato nel 1979; intervallato dalla nascita degli unici due figli della Efrikian, ovvero Marianna e Marco nati rispettivamente nel 1969 e nel 1974 ed oggi genitori a loro volta di ben 5 bimbi, ovvero gli splendidi nipotini dell’attrice.

Tornando al punto di partenza di questo articolo, vale la pena ricordare che – oltre alle copertine dei giornali – l’amore tra Laura Efrikian e Gianni Morandi sembra essere stato contornato da alcuni non trascurabili problemi, tanto che ospite a Domenica In ad inizio mese l’attrice ha raccontato a Mara Venier che attorno al 1974 “mi sentivo trascurata” e fu scritturata per “una commedia a Napoli” che le fece conoscere “un attore” del quale ha preferito tralasciare il nome: tra i due scoppiò un amore che per la prima volta in tanti anni la fece sentire “finalmente amata”.

Già in quell’occasione Laura Efrikian tornò dal ‘suo’ Gianni e gli confessò tutto, ricevendo in cambio un ultimatum dal cantante: “Mi disse – ha raccontato – ‘O me o lui’ [ed io] scelsi mio marito” dando alla luce poco tempo dopo il secondo figlio Marco; ma la situazione non sembra essere migliorata, al punto che (e qui ci riferiamo al racconto a Storie di donne al bivio citato in apertura) “attorno ai quaranta” l’attrice si rese conto che “avevo accantonato le mie ambizioni” per stare al fianco del cantante.

Ripetendo più o meno il copione di qualche anno prima, Laura Efrikian ricorda di essersi “innamorata di un altro uomo” del quale parlò immediatamente al marito – confessando di “detestare i tradimenti” – giungendo alla ormai scontata ed ovvia decisione di separarsi; il tutto – però – conservando fortunatamente una bellissima amicizia che pare durare ancora a distanza di ben 45 anni dalla fine della luna relazione.