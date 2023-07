Laura Efrikian: “Gianni Morandi? Il primo incontro ha deluso entrambi”/ “Ecco perché tra noi è finita”

Laura Efrikian: la ‘fidanzatina d’Italia’ e il grande amore con Gianni Morandi

Laura Efrikian è stata la protagonista di una lunga intervista a Estate in diretta. L’attrice ha ripercorso con Nunzia De Girolamo le tappe più importanti della sua carriera, partendo dai primi Musicarelli che contribuirono a darle il soprannome di ‘fidanzatina d’Italia’. “Non so perché mi chiamavano così, – ha esordito l’attrice – credo per un fatto fisico, per i film che facevo. Forse facevo tenerezza, gli uomini non mi vedevano come una vamp, una donna da conquistare, ma come una sorella. Ci sono cose che mi sono rimaste appiccicate”.

Marco Morandi: "Per un attimo ho pensato di cambiare cognome"/ "Sabrina? Ci siamo lasciati…"

La ‘fidanzatina d’Italia’ poi un fidanzato l’ha trovato davvero e proprio grazie ai Musicarelli in cui recitava. Lui è Gianni Morandi, che è poi diventato suo marito e padre dei suoi figli Marco e Marianna. “Con Gianni Morandi è stato un amore da favola.” ha rivelato Efrikian.

Laura Efrikian: “Ecco com’è stato il primo incontro con Gianni Morandi”

L’attrice ha poi ricordato il loro primo incontro: “Mi è rimasto sempre impresso quando l’ho visto la prima volta. Io non l’avevo mai visto, ho aperto la porta e siamo stati tutti e due delusi: lui si aspettava un’attrice alla Anita Ekberg, lui tutto storto così che mi guardava, le braccia lunghe, era un ragazzo strano. Mi è piaciuto il suo sguardo, i suoi occhi da persone perbene.”

Angelina Mango, anche Gianni Morandi colpito da "Ci Pensiamo Domani"/ "Carina questa…"

La loro storia, il loro recitare fianco a fianco ha fatto sognare tanti giovani: “C’è stata tutta una generazione che è cresciuta andando a vedere i Musicarelli, e tramite quelli hanno scoperto l’amore che sognavano, indimenticabile.”, ha spiegato l’attrice. Quindi ha concluso: “Perché è finita con Gianni? È normale sia così, gli amori che iniziano a 20 anni non comprendono che poi si cresce. Gli amori cambiano e chi non lo capisce sbaglia.”

LEGGI ANCHE:

Laura Efrikian/ “Truffata via telefono da un ragazzino 16enne, non isolatevi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA