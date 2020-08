Laura Fantauzzo chi è?/ Il pop rappato di “Mostri di origami” conquisterà Castrocaro?

Laura Fantauzzo è tra gli otto finalisti della prossima 63esima edizione del Festival di Castrocaro che vedrà la sua espressione finale con la diretta Rai 2 e Rai Radio 2 di oggi 27 agosto. Laura se la gioca a viso aperto con il suo pop rappato di “Mostri di origami”, tra il funky e il crooner che sa immergersi in un pop multiforme, variegato, composto di colori nei quali l’artista nata ad Avezzano nel 2002 si ritrova completamente dichiarando proprio sulle pagine del suo sito di amare il Rythm ‘n Blues di artisti come Lana del Rey, Beyonce, Duffy, quindi quello stile un po’ a cavallo tra il cantato ed il rappato con stile, raffinatezza. Laura ha solo diciotto anni, età ideale per questa competizione, ma già diversi lavori alle spalle, nel suo portale si può incontrarla meglio sia dal punto di vista artistico che personale, ascoltando anche alcuni brani del suo già nutrito repertorio.

Laura Fantauzzo, conquisterà tutti con Mostri di origami?

Al Festival di Castrocaro Laura Fantauzzo presenterà il brano ‘Mostri di origami’, una ballata in stile con il suo Rythm ‘n Blues adattata alle orecchie di un pubblico non solo adolescenziale, una cantante che piacerà e punterà sul consenso di diverse generazioni di telespettatori. Per questo brano Laura è decisamente la songwriter assoluta, cantautrice nell’aver composto testi e musiche di un brano complesso per quanto orecchiabile, una canzone che può dare fastidio agli altri sette artisti in competizione. Laura canta dall’età di nove anni, è artisticamente stata plasmata nell’Accademia della Sound and Soul sotto la guida dell’insegnante Michela Olivieri e l’anno scorso ha partecipato alla trasmissione competitiva ‘Sanremo Young’ presentata da Antonella Clerici, non male per una ragazzina appena diplomata al Liceo Scientifico.

Purtroppo anche per Laura il 2020 è stato avaro di performance dal vivo: la pandemia virale le ha negato la possibilità di organizzarsi in un percorso sul palco con concerti che l’avrebbero sicuramente ben scaldata in previsione della competizione, un po’ tutta la musica ha subito questo momento difficile dal punto di vista sanitario e sociale, ma Laura anche sui suoi social non ha perso il gusto dell’esibizione e non si è nascosta nelle lunghe giornate di lockdown.

I titoli dei giornali regionali la supportano con pagine dedicate ed al grido e sotto l’egida di ‘una marsicana a castrocaro’, diverse webzine e quotidiani stampati invitano gli spettatori, il possibile pubblico, ad aiutare a sognare sino in fondo questa giovane abruzzese dal carattere tanto timido quanto deciso nell’affermarsi, imporsi. Considerando che, proprio per colpa e per causa del Covid 19, tutto è stato videoregistrato a distanza, la sua sfida personale è quella di aver accettato questo difficile periodo, ma con il 27 agosto la sua personale sfida vuole divenire grande apertura dopo la chiusura. E conoscendo il suo carattere non le sarà difficile riuscirci.

Video, Mostri di origami





