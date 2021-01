Laura Ferrato, ex moglie Enrico Ruggeri/ “Un amore che non finisce mai” per Pico

Laura Ferrato è l’ex moglie di Enrico Ruggeri. Il Capo ufficio stampa Mediaset e il cantante milanese si sono sposati nel 1986 e nel 1990 sono diventati genitori di Pier Enrico, detto Pico. I due si sono separati nel 1994, quando Ruggeri ha conosciuti l’attuale compagna, la cantautrice Andrea Mirò. Dopo la fine del matrimonio, sembra che Enrico e Laura abbiano mantenuto buoni rapporti, soprattutto per il figlio Pico, noto con il nome d’arte di Pico Rama.

Laura Ferrato è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma dal suo profilo Linkedin emerge che lavora da 26 anni in Mediaset, dove ha ricoperto diversi ruoli: dal 1994 al 2001 ha lavorato nell’ufficio stampa dei programmi televisivi, dal 2011 al 2015 è stata Capo Ufficio Stampa di Canale 5 e dal 2015 ricopre il ruolo di Capo Ufficio Stampa Reti Tv.

Laura Ferrato, ex moglie di Enrico Ruggeri: l’amore per il figlio Pico

Sul suo profili Twitter, Laura Ferrato si definisce “Attrice comica e drammatica eccelsa”. Su Instagram, invece, la ex moglie di Enrico Ruggeri condivide scatti e video. Tra le foto appare spesso il figlio Pico: “Se vostro figlio vuole fare lo scrittore o il poeta sconsigliatelo fermamente. Se continua, minacciate di diseredarlo. Oltre queste prove, se resiste, cominciate a ringraziare Dio di avervi dato un figlio ispirato, diverso dagli altri. Grazia Deledda”, ha scritto in occasione del trentesimo compleanno del ragazzo, nato il 24 marzo 1990. Per un altro compleanno di Pier Enrico ha scritto: “Ti ho visto, e ho pensato fossi la perfezione totale. Una meraviglia. Con quella testa tonda, e pelata. Io invece, per questo nostro primo incontro, non avevo neanche pensato di truccarmi un po’, di pettinarmi, di mettermi in posa. Comunque, ti sono piaciuta lo stesso… E mi hai dato la prima di tante lezioni: anche da un colpo di fulmine può nascere un grande amore. Un amore di quelli che non finiscono mai”.



