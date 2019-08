Laura Fiandra, moglie di Tullio Solenghi/ Insieme da 48 anni: “Una persona speciale”

Laura Fiandra, moglie di Tullio Solenghi, è una vegan chef, attivista e scrittrice. Negli ultimi anni, con la collaborazione di Marina Pucello, ha fondato Naturalmente crudo, un progetto che mira a promuovere l’alimentazione vegana e crudista; ma ha anche pubblicato un libro, “Le ricette dell’energia. 140 proposte vegane crude e cotte per vivere con più vitalità”: “Mi piace pensarlo come un testo che nasce per raccontare, informare, per dare quelle risposte che aiutino le persone al cambiamento”, ha detto a Cruditaly.it Laura Fiandra. “Purtroppo, soprattutto nei canali ufficiali, c’è ancora molta disinformazione, anche a causa di grossi interessi economici”, ha aggiunto la moglie di Solenghi. “Se in televisione si parla di veganismo, c’è un’informazione distorta, molta manipolazione dei fatti. Un bruttissimo giornalismo di parte, in balia degli sponsor”.

“TULLIO SOLENGHI? QUANDO L’HO CONOSCIUTO HO VISTO IL SOLE!”

Laura Fiandra e Tullio Solenghi si sono conosciuti da ragazzi, ben 48 anni fa. Era il 1971: entrambi molto giovani, si sono amati sin da subito e da quel momento non si sono più separati. Oggi sono genitori di due ragazze, Alice e Margherita, che li hanno resi nonni. Ma cosa è scattato in occasione di quel lontano e indimenticabile primo incontro che li ha uniti per sempre? “Quando l’ho conosciuto ho visto il sole!”, ricorda Laura Fiandra in un’intervista concessa a Veganok Network. “Tullio è una persona speciale. Marito solare, padre e nonno presente e affettuoso. È un uomo che legge tanto e spesso condivide e parliamo di cose che io non conosco è che apprendere mi fa piacere”. Un amore, quello che li lega, che si alimenta con passione giorno dopo giorno, che non risente del passare del tempo e che a quanto pare non conosce ostacoli.

“SIAMO UNA FAMIGLIA UNITA”

Nel ripercorrere il lungo legame che ancora oggi la unisce a Tullio Solenghi, Laura Fiandra ha svelato il segreto della loro unione. “Serve ogni giorno qualcosa di nuovo da condividere per amarsi e stare insieme”, ha detto l’attivista e cuoca vegana e crudista in una recente intervista concessa a Veganok Network. “Siamo una famiglia veramente unita, abbiamo questa casa al lago dove viviamo tutti assieme vicini vicini, ma indipendenti”. Al centro delle loro vite e della famiglia che hanno creato vi è infatti un sentimento d’amore che non conosce né ostacoli né confini: “Anche se una figlia vive a Cagliari – ha spiegato Laura Fiandra nell’intervista – le distanze non ci preoccupano. Perché l’Amore vero può tutto!”. Oggi, Laura Fiandra è una bellissima donna di 70 anni che sfoggia un fisico da fare invidia alle 20 enni. Ma qual è il suo segreto di bellezza? “Camminata di un’ora tutte le mattine”, ha ammesso nel corso dell’intervista, oltre a un’alimentazione vegana e crudista: “Considerate che quasi tutto si può mangiare crudo ed è lì che troviamo vitamine e sali minerali in abbondanza”.



