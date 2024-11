Per decenni ha impreziosito il mondo della comicità con Il Trio, al fianco di Massimo Lopez e Anna Marchesini; oggi Tullio Solenghi è ormai un attore affermato anche nel panorama televisivo nel merito di innumerevoli fiction ma non ha certo perso il buon gusto per l’ironia e l’umorismo. Una carriera immensa, soprattutto tra gli anni ottanta e novanta tra cabaret e varietà; ma numerose sono le tappe da citare nel merito della carriera di Tullio Solenghi.

Come anticipato, buona parte della carriera di Tullio Solenghi è da ascrivere alle gesta de Il Trio – con Massimo Lopez e Anna Marchesini – e ancora oggi i loro sketch e siparietti sono considerati iconici. Lo scioglimento arriva nel 1994, forse quando il terzetto era giunto all’apice del successo; l’attore, così come i colleghi, si dedica ad una carriera da ‘solista’ mantenendo ancora alto lo standard artistico con innumerevoli personaggi fra teatro e tv.

Tullio Solenghi, dal teatro alla tv passando per Ballando con le stelle

Non solo fiction per il piccolo schermo; Tullio Solenghi nel 2020 ha scelto di sorprendere tutti e mettersi alla prova uscendo dalla sua tipica zona di comfort cimentandosi nei panni di ballerino a Ballando con le stelle. Un’esperienza che, a prescindere dalla mancata vittoria, è comunque servita per superare i propri limiti cimentandosi in un campo decisamente lontano dal suo cavallo di battaglia ovvero la recitazione.

In un’intervista rilasciata alcune settimane fa a Libero, Tullio Solenghi raccontò come la sua professione sia inevitabilmente mutata a causa delle tendenze di oggi che, sotto alcuni aspetti, attanagliano la libertà di fare satira e varietà. “… Siamo in un tempo in cui regna la massificazione; destra e sinistra si sono confuse tra loro. Fare satira è diventato un po’ più complicato di una volta; ora gli obiettivi si sono un po’ edulcorati”.

