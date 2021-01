Laura Fiandra, moglie Tullio Solenghi/ “Ero imbranato con le donne ma con lei..”

Laura Fiandra chi è? E’ lei la moglie di Tullio Solenghi, la donna che è arrivata a dirgli sì in un venerdì 17 ma con il quale ha siglato un “patto”, un matrimonio che dura da una vita e su cui l’attore conta ancora molto. Lui stesso a Ballando con le stelle ha spesso parlato della moglie con una luce negli occhi che è davvero da definire di altri tempi. Lei è il suo porto sicuro, ogni volta che era in giro in lungo e in largo in Italia, sapeva che alla fine sarebbe tornato da lei e quello per lui significava casa, avere un luogo sicuro dove attraccare e vivere, la stabilità in un mondo, quello dello spettacolo, sempre frenetico. Con la moglie, Tullio Solenghi ha avuto due figlie: Alice e Margherita mentre Laura Fiandra ha rivelato: “Ci siamo messi assieme un venerdì 17” e da allora non si sono più lasciati.

Laura Fiandra, chi è e che lavoro fa la moglie Tullio Solenghi?

Per quanto riguarda il suo lavoro, Laura Fiandra invece ha iniziato ad occuparsi di spiritualità fin dal ’94 fondando Sotto il Ciliegio, un centro che si occupa di omeopatia, medicina naturale, yoga, medicina ayurvedica e fiori di Bach. Da allora ha iniziato ad affrontare i primi passi verso l’alimentazione vegana, scegliendo di diventare crudista nel 2013. Qualche tempo fa il marito ha deciso di farle una dedica social proprio per ricordare il loro amore e il loro lungo rapporto festeggiando il loro anniversario di nozze scrivendo sui social: “31 agosto 1974… e siamo ancora qua io e la mia Laura”.



