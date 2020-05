Laura Freddi/ “Paolo Bonolis? Non posso dirmi amica della moglie Sonia Bruganelli”

Pubblicità

In una nuova intervista, rilasciata a Novella2000, Laura Freddi è tornata a parlare del rapporto con il suo ben noto ex: Paolo Bonolis. In una recente diretta su instagram, il conduttore ha rivelato che gradirebbe lavorare al suo fianco in un nuovo programma qualora ci fosse l’occasione. Da qui il ringraziamento della Freddi a cui però è seguito lo scoppio del gossip sul suo possibile ritorno di fiamma. Da qui la decisione della showgirl di fare una precisazione: “In una diretta su Instagram, Paolo, molto carinamente, ha detto che sarebbe bello tornare a lavorare con me. Tutto qui. Io l’ho scoperto dopo, quando sui siti hanno cominciato il tam tam. Questo è uno dei motivi per cui lascio poche interviste.” ha tenuto a sottolineare Laura, per poi aggiungere “Non per snobismo eh, ma perché ho paura che le mie parole siano stravolte come purtroppo accaduto in passato qualche volta.”

Laura Freddi: “Ritorno in tv con Paolo Bonolis? Grazie ma sto bene così!”

Laura Freddi, che oggi è legata a Leonardo D’Amico da cui ha avuto una bambina di recente, ha inoltre sottolineato: “Paolo e io siamo stati assieme, lo sanno tutti, ma è stato tanto tempo fa. – e ha citato anche la moglie Sonia Bruganelli – Tra di noi c’è sempre stima e affetto e conosco sua moglie Sonia, anche se non posso dirmi sua amica”. Ha tenuto però a ringraziare ancora una volta il suo ex per la proposta: “colgo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente delle sue belle parole. Ma l’ha detto lui stesso: ‘Se capitassero le circostanze e avesse un senso’. Non è così facile come dirlo. Io ora sto bene così, nella mia nuova vita, in cui prima di tutto viene Ginevra”, ha poi concluso.



