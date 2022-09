Laura Freddi: perchè è finita con Paolo Bonolis/ Con Sonia Bruganelli rapporti…

Laura Freddi e la fine della storia d’amore con Paolo Bonolis

Laura Freddi comincia oggi la sua nuova avventura televisiva entrando ufficialmente nel cast fisso di Oggi è un altro giorno. A fare il tifo per lei da casa ci saranno il fidanzato Leonardo D’Amico e la figlia Ginevra, i suoi grandi amori. Prima di incontrare Leonardo D’Amico con cui convolerà presto a nozze, Laura Freddi ha avuto un’importante relazione con Paolo Bonolis. Una storia che risale a tantissimi anni fa. La showgirl e l’amatissimo conduttore, infatti, sono stati insieme sono stati insieme dal 1990 al 1995 e con il tempo sono riusciti ad avere un rapporto civile come ha spiegato recentemente la Freddi.

“Non è stata una questione d’amore: diciamo che non ci siamo trovati con i tempi. Però non ho nulla da recriminargli, anche perché parliamo di una vita fa: sono passati ventisei anni!”, ha detto in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiù.

Laura Freddi e i rapporti con Sonia Bruganelli

Laura Freddi e Paolo Bonolis, dopo la fine della loro storia, hanno costruito una famiglia con altre persone. Laura è diventata mamma di Ginevra, frutto del suo amore con Leonardo D’Amico mentre Paolo Bonolis ha sposato Sonia Bruganelli con cui ha avuto i figli Silvia, Davide e Adele. Oggi, la Freddi, oltre ad avere un rapporto con Bonolis, ha un rapporto civile anche con Sonia Bruganelli. “E una persona molto in gamba, intelligente, determinata, con un carattere forte. Non c’è nessuna rivalità fra di noi e credo che questo sia solo l’inizio della nostra nuova amicizia”, ha detto la Freddi proprio a Oggi è un altro giorno.

Sempre ai microfoni di Serena Bortone, la Bruganelli, parlando dell’ex fidanzata dal marito Paolo, ha detto: “L’ho odiata per un sacco di tempo. Poi l’ho conosciuta, un gattino, e non l’ho più odiata”.

