Il dibattito su Ballando con le stelle 2024 prosegue sempre per giorni dopo ogni puntata e oggi, nel salotto de La Volta Buona, si prosegue la discussione parlando dei protagonisti. Focus sul ballottaggio di Sonia Bruganelli con Alan Friedman, con particolare riferimento agli scontri della prima con Selvaggia Lucarelli. Diverse le opinioni con lo studio letteralmente diviso; ad attirare l’attenzione è stato però il giudizio di Laura Freddi, spesso associata a lei per discorsi relativi ai trascorsi sentimentali ‘in comune’ con Paolo Bonolis.

“Per quel poco che l’ho conosciuta, anche perché la nostra amicizia non è durata per come è andata la sua vita… E’ stata la moglie di Paolo Bonolis, hanno avuto dei figli, non c’entra nulla con il mio rapporto che avevo 19 anni…”. Queste le parole di Laura Freddi a proposito del rapporto con Sonia Bruganelli; evidente la sottolineatura per allontanare ulteriormente le voci di chi le descrive come ‘rivali’ avendo entrambe avuto una storia d’amore con Paolo Bonolis. L’opinionista ha infatti aggiunto: “Abbiamo cercato di smentire alcune dicerie che circolavano in quel tempo, ma parliamo di preistoria!”.

Laura Freddi a La Volta Buona: “Ecco cosa sbaglia Sonia Bruganelli…”

Laura Freddi – sempre a La Volta Buona – si è poi concentrata sul percorso di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024 con una sua personale visione. “Per me adesso in questo momento potrebbe svoltare e migliorare; lei forse qualcosina l’ha sbagliata. Sta facendo la giurata/concorrente. Forse avrebbe voluto fare quel ruolo per stare nella sua comfort zone anche perchè lei stessa ha dichiarato di non sentirsi proprio a suo agio in questo ambito”. L’opinionista ha poi aggiunto: “Dovrebbe provare a dimostrare in maniera genuina quello che è, provando a coinvolgere; non traspare il divertimento”.