Laura Freddi, retroscena su Paolo Bonolis/ “Per andare in vacanza con lui, papà…”

Nel salotto di Oggi è un altro giorno, durante la puntata del 25 aprile, Serena Bortone ha dato spazio agli Affetti Stabili e ai loro genitori. Oltre a Franco Oppini che ha parlato del legame con il figlio Francesco, hanno partecipato anche il signor Mauro, papà di Jessica Morlacchi che ha raccontato quanto sia forte il suo legame con i genitori e il signor Renato, il padre di Laura Freddi. La showgirl racconta il suo percorso artistico cominciato con Non è la Rai. Tra un ricordo e un altro, poi, la Freddi ha anche parlato della sua vita sentimentale svelando quella che era la reazione del padre quando portava tutti a casa.

Il discorso è così caduto su Paolo Bonolis che la Freddi conobbe quando faceva Non è la Rai e con cui ebbe, poi, una storia importante. Ricordando quel periodo ha così svelato un retroscena sulla prima vacanza fatta con Bonolis.

Laura Freddi e l’incontro tra il padre e Paolo Bonolis

Laura Freddi ricorda di aver cominciato a guadagnare i primi soldini quando aveva solo 17 anni quando cominciò a muovere i primi passi. “Quando ti ha portato Bonolis?”, ha chiesto Serena Bortone al signor Renato. “L’ho conosciuto piano piano, ma non lo conoscevo“, la risposta del padre di Laura che ha aggiunto – “Volevamo fare una vacanza insieme e gli ho detto che doveva andare da papà”.

“Tu eri già maggiorenne, ma hai chiesto il permesso a papà per fare la vacanza con Paolo?”, ha chiesto incuriosita la Bortone. “Da tradizione, papà ha sempre voluto conoscere tutti i miei amici e non solo che poi me li ha sempre massacrati, tranne Paolo”, ha svelato la Freddi.

