Laura Freddi “Risollevata con il GF Vip”/ “Ambra? Amiche. Bonolis? Mi vergognavo…”

Laura Freddi: da Non è la Rai a Striscia la notizia

Laura Freddi, tra gli “affetti stabili” di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha ripercorso la sua carriera: dall’incontro con Gianni Boncampagni a Striscia la Notizia con Miriana Trevisan, fino a Zelig, Buona Domenica e Festivalbar. “Ero timidissima, mi nascondevo dietro le foglie delle palme finte intorno alla piscina, sperando di non essere inquadrata…

AGENZIA CYBERSICUREZZA NAZIONALE/ Il senso della nomina di un "non tecnico"

Così un giorno mi spinsero a forza davanti al Cruciverbone — il posto più ambito da tutte le ragazze — a improvvisare un finto e casto spogliarello con la musica di Nove settimane e mezzo , mi vergognavo da morire, avrei preferito cantare, invece no, ci doppiavano per forza”, ha raccontato Laura Freddi, ricordando gli anni a Non è la Rai. Di quel periodo conserva un ricordo positivo ed è ancora legata ad Ambra Angiolini: “Ci sentiamo ancora oggi, per messaggino, parliamo dei nostri figli”.

GPT-4/ I pericoli di un'intelligenza artificiale che può non avere limiti

Laura Freddi: il rapporto con Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Immancabile una domanda sulla sua storia d’amore con Paolo Bonolis: “Paolo è stata la persona più importante tra i miei affetti, ero molto giovane allora e lui già sposato e padre. Agli occhi dei miei 19 anni era affascinante, mi piaceva, mi faceva divertire, mi colpì per ironia e cultura… Guidava macchine tremende, mi vergognavo ad andarci in giro”, ha detto Laura Freddi al Corriere della Sera. Oggi è in ottimi con Sonia Bruganelli, moglie di Bonolis, che lo scorso anno quando si è assentata per due puntate dal Gf Vip ha voluto la Freddi come sostituta. Laura Freddi è tornata anche a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi, esperienza che l’ha aiutata ad uscire da un periodo difficile: “Per colpa di una causa di lavoro durata 12 anni e che mi ha prosciugato le finanze… Avevo firmato documenti che non avrei dovuto firmare e per difendermi ho bruciato tutti i miei risparmi, ho pure dovuto vendere la casa che stavo ancora pagando. Mi sono risollevata con il cachet del Grande Fratello Vip, una mano santa”.

LEGGI ANCHE:

PS5 Pro non si farà: Sony passerà direttamente a PS6/ Nuova console nel 2028

© RIPRODUZIONE RISERVATA