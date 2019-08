Laura Freddi/ Video: “Leonardo D’Amico? Nessun un colpo di fulmine. Mi godo Ginevra”

Laura Freddi è stata ospite nel salotto radiofonico di Sonia D’Agostino, nel programma “Io le donne non le capisco”, su radio Radio. È qui che la soubrette e mamma ha parlato dei suoi più grande amore: il compagno Leonardo D’Amico e la loro bambina Ginevra. Ai microfoni della radio, la Freddi ha ammesso che quello con il suo compagno non è stato un colpo di fulmine: “Anzi, è la prima volta che non c’è stata subito quell’attrazione forte.” ammette. Poi spiega l’evolversi del loto rapporto: “È stata una storia costruita più sul parlare, scambiarci idee, anche cosa in comune che avevamo… ci siamo accorti che, anche la cosa di avere un figlio, era una cosa a quel punto molto importante per entrambi. Quindi abbiamo messo insieme un puzzle di cose e valori importanti, poi ci siamo innamorati piano piano.”

Laura Freddi: “Con Leonardo è una storia d’amore. Mia figlia Ginevra? Voglio godermela!”

Una storia d’amore, quella tra Laura Freddi e Leonardo D’Amico, nata poco a poco, giorno dopo giorno. “Ad oggi io credo sia una storia d’amore perché io ne ho avute prima ma di passione forse, che era prevalsa sul resto. L’amore è qualcosa che arriva nel tempo, è come un traguardo”, ammette ancora la showgirl. Poi parla del miracolo chiamato Ginevra, sua figlia. “Io me la sto godendo mia figlia, perché avendola tanto desiderata, addirittura mi sono chiusa in casa un anno e mi sono detta ‘Voglio crescerla, allattarla.. voglio fare la mamma!’ Ho lavorato per tanti anni, da quando ne avevo 17, ho fatto di tutto, mi sono sentita realizzata nel lavoro.. Ora ho voluto fare completamente la mamma.” Tuttavia non esclude di tornare in tv: “Poi se il lavoro tornerà bene, altrimenti continuerò a fare la mamma e poi troverò altro da fare, però sono veramente felice perché questa bambina è arrivata per miracolo e io voglio godermela appieno!”





