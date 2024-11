Laura Gabrielli, il tumore e la battaglia al fianco di Massimiliano Ossini

Tra le storie famigliari più toccanti dei concorrenti di Ballando con le stelle 2024, spicca senza dubbio quella del presentatore televisivo Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli, sua moglie. Classe 1978, si è fatto conoscere al grande pubblico con la conduzione di Linea Bianca, un programma a cui è affezionatissimo. Massimiliano è un grande appassionato di alpinismo, ma tra le sue priorità – oltre al lavoro in tv – ci sono la moglie Laura Gabrielli e i tre figli Carlotta, Melissa e Giovanni.

Massimiliano Ossini: “Le mie figlie sono il mio orgoglio”/ “Arrabbiato con la giuria di ‘Ballando’ quando…”

Della sua compagna, più grande di cinque anni, sappiamo che si sono conosciuti quando erano ancora entrambi molto giovani. Insieme hanno vissuto una delle esperienze più terribili che potrebbe vivere una coppia: quando era incinta del suo terzo figlio, Laura Gabrielli ha scoperto di avere un tumore alla tiroide mentre era incinta di Giovanni, primo figlio della coppia. In quel momento Massimiliano e Laura si sono uniti più che mai e con grande coraggio hanno deciso di portare avanti la gravidanza.

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, Ballando con le stelle 2024/ La coppia rischia l'eliminazione?

Massimiliano Ossini, la paura per la malattia di sua moglie Laura Gabrielli e l’aneddoto choc: “Quando era incinta…”

Oggi il momento più buio sembra alle spalle, ma i ricordi non si cancellano. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Giornale, Massimiliano ha ammesso di aver fatto i conti con la disperazione dopo aver scoperto la malattia di Laura. L’attore ha raccontato che un giorno, dopo una visita, Laura Gabrielli lo ha sorpreso con due notizie, una buona e una cattiva. La prima era riguardante la gravidanza, mentre la seconda aveva a che fare con il tumore alla tiroide, che aveva intaccato moltissimi linfonodi.

Laura Gabrielli, Carlotta, Melissa, Giovanni, moglie, figli Massimiliano Ossini/ "Il nostro primo incontro.."

Poi però fortunatamente le cose sono andate nel migliore dei modi, malgrado le perplessità iniziali dei medici che inizialmente le consigliarono di interrompere la gravidanza, per evitare rischi potenzialmente letali sia per lei che per il bimbo. “Quando csi sono resi conto che il feto non avrebbe avuto problemi, con un delicato intervento chirurgico le hanno tolto la tiroide e tutti i linfonodi del collo”, ha ricordato. Il bambino, di nome Giovanni, oggi sta benissimo ed è nato fortunatamente senza complicazioni. Una volta partorito, Laura Gabrielli si è dovuta sottoporre a diversi cicli di radioterapia per uccidere tutte le cellule tumorali alla tiroide. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.