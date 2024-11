Giovanni è il figlio di Massimiliano Ossini: il drammatico racconto a Ballando con le stelle 2024

Lacrime di commozione per Massimiliano Ossini a Ballando con le stelle 2024 mentre parla di suo figlio Giovanni. In un video che anticipa la sua esibizione per il ripescaggio nel programma di Milly Carlucci, il conduttore ricorda il momento difficile susseguito alla notizia dell’arrivo di suo figlio, quando sua moglie gli annunciò di aver anche scoperto di essere malata.

“Mia moglie Laura, dopo la visita, mi chiamò e mi disse: ‘Ho due notizie: una buona e una cattiva. La buona è che sono incinta, e io ne fui felicissimo… la cattiva è che ho un tumore alla tiroide“. Il primo dottore che visitò la donna le consigliò di non fare la mamma coraggiosa e di provvedere prima alla sua salute, abortendo e sottoponendosi alle cure. “Noi allora andammo a parlare con un secondo dottore”, ha spiegato Ossini, che annunciò loro di poter proseguire con la gravidanza.

Mariotto commosso per il racconto di Ossini

Oggi non solo Giovanni è nato ed è un ragazzo di 16 anni, ma la moglie di Massimiliano Ossini, Laura Gabrielli, sta bene. In studio a Ballando, un commosso Guillermo Mariotto elogia il conduttore: “Giovanni hai un papà favoloso e io lo so perché lo conosco da tanto tempo. Io l’ho conosciuto 18 anni fa, in sede di un altro programma della signora Carlucci, Notti sul ghiaccio. Il pubblico, all’epoca, lo proclamò vincitore assoluto di quella gara favolosa. Quindi emozione e stile da vendere.”