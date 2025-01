Anticipazioni Sulle orme del K2, il documentario ideato da Massimiliano Ossini

Questa sera – 2 gennaio 2025 – la prima serata di Rai Tre ci porta in un viaggio incredibile e mozzafiato nel cuore del Karakorum, la terra che ospite le vette più imponenti del pianeta. Il tutto, con il documentario ‘Sulle orme del K2’ nato da un’idea del noto conduttore Massimiliano Ossini e diretto da Daniel Pezzani. Un progetto che verte sull’avventura rimasta impressa negli annali del settore che vide protagonista la spedizione italo-pakistana, la scorsa estate 2024.

Massimiliano Ossini, l'esperienza in cima al K2/ Quel passo in più che "poteva essere fatale"

Nove donne e un’impresa che è già parte integrante della storia dell’alpinismo; stando alle anticipazioni, ‘Sulle orme del K2’ – questa sera, 2 gennaio 2025 su Rai Tre – ci racconta le sfida compiuta da Anna Torretta, Federica Mingolla, Silvia Loreggian e Cristina Piolini con le colleghe pakistane Samina Baig, Amina Bano, Nadeema Sahar e Samana Rahim guidate da Lorenza Pratali.

Giovanni, chi è il figlio di Massimiliano Ossini/ "A mia moglie dissero di interrompere la gravidanza, poi…"

‘Sulle orme del K2’, il documentario con immagini mozzafiato e temi trasversali

Il documentario ideato da Massimiliano Ossini – ‘Sulle orme del K2’ – è un focus sul percorso anche introspettivo delle protagoniste dell’impresa della scorsa estate 2024. Con una vetta di 6mila metri all’orizzonte, un paesaggio incredibile e le estenuanti scalate; il progetto verte sul racconto diretto del il conduttore che ha avuto l’onore di condividere il viaggio delle protagoniste verso il Campo 1 riuscendo così a cogliere emozioni, aneddoti, accenni alla storia della disciplina e di quei luoghi dalle vette mozzafiato.

Carlotta e Melissa, chi sono figlie Massimiliano Ossini/ Consiglio di papà: "Allenare spirito è importante"

Al centro del documentario ‘Sulle orme del K2’ – questa sera, 2 gennaio 2025 su Rai 3 – stando alle anticipazioni avremo anche temi trasversali come l’inquinamento che nel tempo ha interessato il ghiacciaio Baltoro ma anche tutto ciò che concerne la crisi climatica e la sua urgenza dal punto di vista dell’informazione.

Diretta ‘Sulle orme del K2’, dove vedere il documentario e streaming

Se vi state chiedendo dove seguire l’appuntamento di questa sera con ‘Sulle orme del K2’, il documentario andrà in onda su Rai Tre in prima serata ma come sempre sarà disponibile anche in diretta streaming mediante la piattaforma ufficiale della rete, ovvero Rai Play. Tramite l’app, disponibile per tutti i dispositivi mobili, sarà possibile rivedere le immagini mozzafiato offerte dal progetto di Massimiliano Ossini anche successivamente grazie al servizio on demand.