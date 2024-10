Massimiliano Ossini, l’amore per la moglie Laura, madre dei tre figli Carlotta, Melissa e Giovanni

Forse non tutti sanno che il cuore del conduttore televisivo Massimiliano Ossini batte per la moglie Laura Gabrielli, la donna con la quale ha messo al mondo i tre figli Carlotta, Melissa e Giovanni. Con amore e tanto spirito di sacrificio, Massimiliano e Laura hanno costruito una splendida famiglia, dimostrando grande unione e compattezza, soprattutto nei momenti più difficili. Il primo incontro risale a diverso tempo fa, ovviamente, quando lui aveva ancora ventitré anni e li ventotto.

Per quanto riguarda la donna, sappiamo che è di Ascoli e che ha studiato a lungo prima di diventare vicepresidente del gruppo Gabrielli, affermandosi come manager e imprenditrice nella ditta famigliare. Un tipo di lavoro che richiede inevitabilmente tante responsabilità, oltre alla capacità di gestire, coordinare e organizzare le varie procedure aziendali. In tutto questo contesto ha sempre potuto contare sul supporto di suo marito Massimiliano, sempre presente nella sua quotidianità.

Laura Gabrielli, la malattia e il coraggio di non mollare

Uno dei momenti più difficili affrontati dalla coppia è senza dubbio la malattia di Laura, che scoprì in uno dei periodi che sarebbe dovuto essere di sole gioie. La moglie di Ossini, infatti, era incinta e scoprì di avere un tumore alla tiroide. La Gabrielli, nonostante la paura e lo spavento, decise di comune accordo con il conduttore di andare avanti e non interrompere la gravidanza.

Fortunatamente oggi possiamo raccontare questa storia, come una storia a lieto fine. Infatti Laura riuscì a supera la malattia e a proteggere la vita del bambino. All’epoca la moglie di Massimiliano Ossini era in dolce atteso del terzo ed ultimo figlio, vale a dire Giovanni.

