LAURA GABRIELLI, MOGLIE MASSIMILIANO OSSINI/ La malattia e la rinascita in famiglia

Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli rappresentano una coppia inossidabile. Lui conduttore televisivo, volto noto (ma soprattutto amato) dal pubblico italiano che gli riconosce garbo e freschezza in video. Lei imprenditrice, ma soprattutto mamma di tre splendidi figli: Carlotta, Melissa e Giovanni. A riconoscere a Laura il merito di aver fatto uno straordinario lavoro è proprio il marito, che intervistato da “Gente” durante il lockdown ha spiegato: “Li ho lasciati bambini e li ritrovo adolescenti. Sono ragazzi meravigliosi, responsabili e capaci di organizzarsi di più di quanto pensassi. Devo riconoscere a mia moglie gran parte del merito. Pur lavorando li ha sempre seguiti da vicino”. Parole al miele da parte di Massimiliano Ossini, che non ha mai nascosto di aver capito dal primo momento che Laura Gabrielli fosse la donna della sua vita e che creare una famiglia con lei fosse tutto ciò che ha sempre desiderato dalla vita.

LAURA GABRIELLI, MOGLIE MASSIMILIANO OSSINI

Eppure il sogno d’amore di Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli ad un certo punto ha rischiato di infrangersi in mille pezzi per via della malattia che nel 2007 ha colpito la nativa di Ascoli Piceno. Alla donna è stato infatti diagnosticato un tumore alla tiroide. Proprio in quel periodo la coppia era in attesa del terzo figlio e i medici avevano sconsigliato alla donna di proseguire con la gravidanza. Massimiliano Ossini e Laura Gabrielli a quel punto si sono affidati al cuore e alla fede: e hanno avuto ragione, visto che è nato Giovanni, il loro terzo figlio oggi 12enne. Il conduttore, intervistato qualche tempo fa dal settimanale Nuovo, confidò di essere riuscito a superare quel momento difficile “attingendo forza interiore, coadiuvata dalla fede, che mi accompagna in ogni momento della vita. E anche se con la convinzione che ogni situazione va vissuta e superata, grazie soprattutto all’amore”.



