Laura la Divina è stata ritrovata ed è tornata a casa/ Rita De Crescenzo: “Mi ha detto cos’è successo”

Laura la Divina è tornata a casa: il messaggio social con Rita De Crescenzo

Alla fine la vicenda legata alla scomparsa di Laura la Divina si è conclusa nel migliore dei modi: la tiktoker è tornata a casa. A darne notizia è un video condiviso su TikTok da Rita De Crescenzo, sua grandissima amica, che ha subito aggiornato i followers comparendo in video proprio assieme a lei. “Buonasera a tutti. Vi chiedo scusa, ho avuto una crisi all’improvviso“, ha raccontato Laura la Divina, scusandosi per aver arrecato preoccupazione in coloro che le vogliono bene e che si sono mobilitati per aiutare le ricerche.

A seguire prende parola la De Crescenzo, che spiega come la sua amica si sia confidata con lei: “Mi ha raccontato un sacco di cose, ci siamo chiuse nel nostro intimo, mi ha detto tutto quello che è successo. Ringrazio tutti quanti, è mortificata“.

Rita De Crescenzo, il messaggio su TikTok: “Un’emozione quando è tornata“

Rita De Crescenzo, inoltre, rivolge un messaggio importante ai suoi followers: “Laura è questa: non sa fingere. Vi giuro che è stata un’emozione quando è tornata. E vi chiedo a tutti: non giudicate, state dicendo un sacco di brutte cose. Non ci saremmo mai permesse di prendere in giro né la televisione, né i giornalisti, né i Carabinieri che fanno il loro mestiere, vi dico solo questo“. Nelle ultime ore, infatti, in molti hanno avanzato l’ipotesi di una montatura mediatica per far parlare di sé. La De Crescenzo però afferma con forza che non si è trattato di uno scherzo né tantomeno di una farsa: Laura la Divina era davvero scomparsa e ora, per fortuna, ha fatto ritorno a casa.

Infine, entrambe mandano un messaggio ai loro followers: “Vi auguro una buona serata, lei dormirà qua. Lei se ha un problema, lo dobbiamo risolvere tutti quanti insieme“.













