Laura Maddaloni al veleno su L’isola/ “Se toccano i miei principi, io reagisco da napoletana verace”

L’isola dei famosi 2022, Laura Maddaloni si apre in un’intervista-post reality

Dopo aver intrattenuto i telespettatori con il ruolo di naufraga coperto a L’isola dei famosi 2022 su Canale 5, Laura Maddaloni torna a raccontarsi e l’occasione è un’intervista concessa a Superguida TV, dove lei si apre in toto come donna, mamma, sportiva e moglie di Clemente Russo, con cui ha condiviso l’esperienza honduregna. Ma non solo. Perché, inoltre, nell’intervento a mezzo stampa, l’ormai ex naufraga dal forte temperamento e judoka non lesina dichiarazioni critiche sulla condotta assunta dai compagni di avventura conosciuti a L’isola dei famosi 2022.

Nell’intervista, quindi, esordisce palesando che è partita per l’Honduras con lo scopo di mettersi alla prova, spinta dal suo spirito combattivo di donna sportiva: “Si, questa è stata la mia prima esperienza in un reality. Ho assolutamente voluto fare questo percorso, da ex atleta sono andata in cerca anche di questa adrenalina che ti dà l’isola e che per certi versi somiglia, data la mia ex vita da agonista. Il soffrire la fame ad esempio, perché quando si fanno competizioni per entrare in un peso di categoria, io facevo i 52kg, io mi allenavo, perdevo peso e mangiavo veramente solo l’aria. Per me l’Isola è stata una competizione, un mettermi a confronto con me stessa. Quale posto migliore dell’Isola, dove si sta senza telefoni, si soffre per certi versi la fame, non si dorme, e dove si vive comunque il disagio di stare anche con persone che non si conosce”.

Laura Maddaloni e le difficoltà in Honduras: l’affondo

I momenti più difficili -nel corso della sua esperienza isolana- sono stati diversi, come quelli in cui lei ha sentito fortemente il disagio della fame, così come quello dell’insonnia in Honduras e la lontananza dalle figlie avute dal marito Clemente Russo, che con lei ha condiviso il percorso a L’isola dei famosi 2022 prima come concorrente unico e poi come concorrente singoli. Ma anche le forti liti avute con i compagni di avventura -si ricordano in particolare gli screzi con Guendalina Tavassi- hanno influenzato in negativo il suo percorso honduregno. E rispetto alle discussioni con gli isolani, Laura Maddaloni tiene a replicare ai detrattori che la tacciano di essersi palesata in atteggiamenti compromettenti a L’isola dei famosi: “Io sono una persona altruista, ho sempre condiviso con gli altri il cibo vinto, e vedere delle persone egoiste, fare delle strategie o mentire, per me non esiste. Se toccano i miei principi, io reagisco come una napoletana verace, e sull’Isola ho reagito di stomaco”.

E chi ha disatteso le sue aspettative più di tutti in Honduras può dirsi, a quanto pare, il favorito dai bookmakers alla vittoria de L’isola dei famosi 2022, Nicolas Vaporidis, soprattutto per una nomination subita con l’ex pugile Clemente Russo: “Lui provava tanto rispetto e ci nominò dicendo che siamo belli, forti e ci stimava tanto. A me è venuta una risata a questa motivazione. Avrebbe potuto dire che ci nominava semplicemente perché ci riteneva forti. Alla fine non è che lui mi ha deluso perché in fondo non è un mio amico, le delusioni sono altre. Non mi è piaciuto come personaggio perché ha giocato con falsità”.

Incalzata sulle questioni nate con Guendalina Tavassi, in primis legate al cibo, infine, Laura Maddaloni riserva dichiarazioni pungenti alla naufraga ritiratasi dal gioco: “Con Guendalina c’è stato più di uno scontro. Sono convinta che lei è entrata per provocarmi. Mi dispiace dirlo ma loro fanno questo per lavoro, per me è stata solo un’esperienza. Io ho costruito la mia carriera sullo sport, oggi sono una personal trainer, tutto quello che arriva è un di più”.













