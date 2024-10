Laura e Pino Maddaloni sono i fratelli di Marco Maddaloni, il campione judoka e personaggio televisivo. Una famiglia cresciuta con la grandissima passione per lo sport; una passione trasmessa dal padre Giovanni Maddaloni, ex campione di judo. Ma chi sono Laura e Pino Maddaloni, i fratelli di Marco Maddaloni? Iniziamo da Pino Maddaloni considerato una delle eccellenze sportive italiane nel mondo, visto che ha vinto 13 volte il titolo di Campione d’Italia come judoka. Non solo, la carriera sportiva di Pino Maddaloni è stata talmente intensa ed importante da ricevere il titolo di Commendatore della Repubblica da parte del presidente Carlo Azeglio Campi.

Proprio il padre Giovanni Maddaloni parlando del primo figlio ha detto: ” Pino è nato che avevo 20 anni e quando ha vinto il primo titolo giovanile ne avevo 32. Siamo cresciuti insieme. Oggi è il responsabile delle Fiamme Oro, ogni tanto passa a trovarci in palestra”. Grazie ai successi sportivi del figlio Pino Maddaloni, il padre Giovanni ha realizzato il sogno di una vita: vincere una medaglia d’oro.

Laura e Pino Maddaloni, i fratelli di Marco Maddaloni: tra reality e opere di bene

Dopo i successi sportivi, Pino Maddaloni, fratello di Marco Maddaloni, è diventato prima guida tecnica della nazionale italiana non vedenti e successivamente anche arbitro internazionale. La sua storia è stata raccontata anche nel film “L’oro di Scampia”. Poi c’è Laura Maddaloni, sorella di Marco Maddaloni, che sin da giovanissima si è appassionata allo judo conquistando diverse medaglie a livello nazionale ed internazionale.

Laura Maddaloni, infatti, è stata insignita due volte con il collare d’oro al merito sportivo e ha conquistato svariate medaglie partecipando a varie competizioni tra cui volte il titolo di campionessa italiana e ai campionati mondiali si è guadagnata due volte la medaglia di bronzo, prima nel 2001 e poi nel 2005. Non solo, la sorella di Marco Maddaloni, proprio come il fratello, si è fatta conoscere anche come personaggio televisivo partecipando a vari reality show.

