Laura Maddaloni attacca Nicolas Vaporidis: “É un debole”/ All’Isola dei Famosi 2022…

Nervi tesi per Laura Maddaloni all’Isola dei Famosi 2022

La terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha condannato al televoto per l’eliminazione la coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni e, nuovamente, quella formata da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro che, tuttavia, si sono già salvati due volte grazie ai voti del pubblico. La nomination non è stata digerita da Laura Maddaloni che non nasconde la propria amarezza nei confronti di Nicolas Vaporidis che, da leader, ha deciso di mandare proprio la coppia dei coniugi Russo alla difficile sfida contro Carmen e Alessandro che, finora, hanno dimostrato di essere molto amati dal pubblico.

Laura Maddaloni, L'Isola dei Famosi 2022/ Tensione alle stelle con Carmen Di Pietro!

Laura Maddaloni, da sportiva, ha accettato la nomination, ma non la motivazione data dall’attore. Durante un momento di sfogo con Roberta Morise, infatti, la moglie di Clemente Russo ha puntato il dito contro Vaporidis affermando di non credere affatto alla sua motivazione.

Lo sfogo di Laura Maddaloni contro Nicolas Vaporidis

Laura Maddaloni non ci sta e accusa Nicolas Vaporidis di aver attuato una tattica per mandare lei e Clemente Russo al televoto. Pur ammettendo la strategia, tuttavia, la Maddaloni non condivide l’atteggiamento dell’attore. “Io sarei stata più contenta se mi avesse detto ‘siccome siete forti provo a mandarvi via’, questa sarebbe una strategia e ti dico complimenti. Ma se mi dici ‘perché ti voglio bene e ti amo, allora ti lascio’, sei proprio scemo. Lui ha detto quella frase che mi ha dato fastidio, ovvero ‘nomino i più forti che stimo veramente tanto come persone e come campioni’, io questa non l’ho capita“, si è sfogata la moglie di Russo.

Clemente Russo, L'Isola dei Famosi 2022/ Ecco perché è già al centro delle polemiche

Poi, ricordando l’atteggiamento tipoco degli sportivi, ha aggiunto: “Io, quando stimavo avversarie mie più forti, le ho sempre voluto incontrare in finale. Se questa è una sua tattica complimenti, ma è la tattica di un debole”, ha concluso come riporta Biccy.

LEGGI ANCHE:

Laura Maddaloni/ Prime polemiche all'Isola dei Famosi 2022 dopo il suo sbarco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA