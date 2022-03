Laura Maddaloni, chi è la sorella di Marco Maddaloni e concorrete Isola dei Famosi 2022/ Resisterà?

Laura Maddaloni, Isola dei Famosi 2022: concorrente con il marito Clemente Russo

Dopo i successi in campo sportivo e nella vita privata, Laura Maddaloni si lancia ora a L’Isola dei Famosi 2022, col marito Clemente Russo, che ben si confà alla sua esperienza da atleta. Sappiamo bene come siano importanti forza e resistenza fisica a Cayos Cochinos, per resistere ai morsi della fame e per superare le innumerevoli e sfiancanti prove settimanali che la redazione dell’Isola dei famosi propone ai propri naufraghi e siamo certi che Laura Maddaloni, insieme al marito Clemente Russo, non si tirerà mai indietro rispetto a una sfide che li porranno davanti e che senz’altro l’obiettivo è quello di arrivare il più avanti possibile all’interno dell’Isola dei Famosi 2022 e in onda su Canale 5.

Chi è Laura Maddaloni?

Laura Maddaloni è una judoka e partecipa alla nuova edizione insieme al marito Clemente Russo, campione di pugilato e due volte medaglia d’argento alle Olimpiadi. Maddaloni e Russo gareggiano in coppia, come un unico concorrente. Laura Maddaloni proviene da una famiglia judoka di tradizione. Infatti è sorella di Pino e Marco Maddaloni, anche loro campioni dell’arte marziale del judo. Pino si è fregiato in passato della medaglia d’oro olimpica, mentre Marco, oltre ai riconoscimenti sportivi, è salito agli onori della cronaca a seguito delle sue partecipazioni come concorrente a Pechino Express e proprio all’Isola dei famosi, riuscendo nell’impresa di vincere entrambi i reality show.

La prima volta per Laura Maddaloni nel mondo dei reality

Se Clemente Russo non è nuovo ad apparizioni televisive, su tutte le partecipazioni a La Talpa nel 2008 e alla prima edizione del Grande Fratello VIP nel 2016, Laura invece è alla sua prima esperienza in ambito televisivo e in particolar modo come concorrente di un reality. Laura Maddaloni ha conosciuto Clemente nel 2005 in Spagna, dove entrambi erano impegnati in delle gare. La coppia dopo essere convolata a nozze nel 2008, con una sfarzosa cerimonia che ha avuto luogo a Cervinara, comune in provincia di Avellino, ha dato alla luce tre splendide bambine: Rosy, nata nel 2011, e le gemelle Jane e Janet, nate nel 2013.

