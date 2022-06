“Laura Maddaloni la più forte a L’isola dei famosi?”/ Arriva la stoccata di Guendalina

L’isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi si racconta dopo il ritiro dal reality

L’isola dei famosi 2022 anticipa lo sbarco delle piratesse Soleil Sorge e Vera Gemma, previsto in Honduras per la diretta serale del 6 giugno 2022 su Canale 5, e intanto dopo il ritiro dal gioco l’ormai ex naufraga Guendalina Tavassi trova modo e tempo per rilasciare delle dichiarazioni a caldo a margine del suo viaggio honduregno. L’occasione è una videointervista social concessa a Pipol Reality, dove l’ormai ex naufraga Guendalina rilascia alcune dichiarazioni a caldo a margine del percorso tv intrapreso in Honduras.

Tra le altre dichiarazioni, oltre a pronosticare il possibile trionfo finale al reality dei naufraghi del fratello Edoardo Tavassi, che lei indica come il suo vincitore finale, in primis per aver creato dinamiche avvincenti a L’isola dei famosi 2022, Guendalina Tavassi non lesina dichiarazioni quando le viene chiesto chi sia il vincitore morale del gioco honduregno, per poi non risparmiarsi una frecciatina all’acerrima rivale in Honduras e moglie di Clemente Russo, Laura Maddaloni.

Guendalina si proclama vincitrice morale a L’isola: l’attacco a Laura Maddaloni

Nel dettaglio, in occasione dell’intervista, quindi, Guendalina Tavassi si proclama così vincitrice morale de L’isola dei famosi 2022: “Sono io, perché sono sempre stata sincera, schietta , ho sempre litigato con tutti per essere troppo vera. Sono riuscita a mandare a quel paese tutti quelli che mi stavano sulle balle”. E Laura Maddaloni, che ha preso parte al gioco honduregno prima in coppia con Clemente Russo e poi da sgamada come concorrente singola, per Guendalina è da considerarsi la “perdente” de L’isola dei famosi 2022. Il motivo è presto detto: “Il mio perdente è Laura, perché diceva di essere la più forte, se lo diceva da sola… ed effettivamente lo era, ma de Playa Sgamada!!!”. Infine, Guendalina Tavassi non si risparmia neanche rispetto al suo ritiro dal gioco honduregno: “Non mi sono pentita del ritiro, ma mi mancavano i miei figli, il mio mi fidanzato”.

E una domanda sorge ora spontanea: che Laura Maddaloni possa a breve replicare alle crude dichiarazioni della ritirata dal reality honduregno?











