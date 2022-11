Laura Marafioti, chi è la moglie di Edoardo Leo/ Un lungo fidanzamento e…

Chi è Laura Marafioti, la moglie di Edoardo Leo

Laura Marafioti è la moglie dell’attore Edoardo Leo. La loro storia dura da ben ventuno anni e hanno in comune una grandissima passione: lo spettacolo. Lei grande ballerina e cantautrice, lui attore e regista hanno formato una coppia perfetta non solo sul piano sentimentale, ma anche artistico. Infatti, i due hanno collaborato molte volte a diversi progetti. Un esempio? La canzone Francesco, cantata dalla donna vede come protagonista del video proprio la Marafioti ed è stato girato e diretto dal marito. La donna è molto riservata tanto da rendere i profili social privati, per questo motivo non abbiamo notizie sulla data di nascita e nemmeno del luogo.

La coppia è molto legata sentimentalmente infatti sono sposati da moltissimi anni, anche se alle spalle hanno un fidanzamento abbastanza lungo. Lui è un bravissimo attore che ha saputo farsi strada con le proprie forze e ha dimostrato tutto il suo talento in numerosi progetti. Sia Laura che Edoardo hanno deciso fin dall’inizio di tenere separata la vita privata da quella popolare. Infatti della donna non si sa moltissimo. Dal loro amore nascono due meravigliosi bambini: Francesco e Anita. Laura è un’artista di spettacolo proprio come il marito ed è una cantante e ballerina che ha lavorato con personaggi molto famosi e importanti della televisione italiana, come ad esempio Antonello Venditti.

Edoardo Leo e Laura Marafioti, un amore lontano dai riflettori

Edoardo Leo è molto riservato sulla sua vita privata. È sposato con la cantante e musicista Laura Marafioti, conosciuta con lo pseudonimo di La Elle. La coppia è convolata a nozze nel 2000, dopo un lungo fidanzamento, e ha due figli: Francesco e Anita. L’attore vive con la sua famiglia a Roma. Durante un’intervista rilasciata a GPMagazine, ha dichiarato: “Il legame con Roma è forte. È il posto dove sono nato, dove vivo e poi Roma è il centro di tutta una serie di progetti che ho portato avanti”. Di loro non si sa molto, dal momento che l’attore custodisce gelosamente la sua vita privata.

Più volte, infatti, Edoardo Leo ha dichiarato di non amare molto le luci dei riflettori, con le quali cerca di condividere solamente momenti inerenti al suo lavoro. Edoardo Leo è uno dei volti più amati di sempre. Grazie al suo grande talento, l’attore è riuscito a recitare sia sul piccolo che sul grande schermo. Con il passare del tempo si è dedicato anche alla sceneggiatura e alla regia di pellicole che hanno riscosso un enorme successo, diventando uno dei personaggi più amati e apprezzati.











