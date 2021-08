Laura Marafioti, moglie Edoardo Leo/ Da “Tira e molla” alla musica con “La Elle”

Laura Marafioti è la moglie di Edoardo Leo, il bravissimo attore e regista di diversi film e fiction di successo. Ventuno anni d’amore tra i due artisti che sono uniti dalla passione per il mondo dello spettacolo. La moglie di Edoardo Leo, infatti, è una ballerina e corista e in pochi sanno che in passato ha lavorato con uno dei più grandi artisti della musica italiana: Antonello Venditti. La musica è una delle più grande passioni della moglie dell’attore e regista che in passato ha intrapreso una carriera nel mondo delle sette note con lo pseudonimo La Elle pubblicando anche un album dal titolo “Qui”.

L’amore tra i due è scoppiato diversi anni visto che Edoardo e Laura si sono spostati all’inizio del 2000. In passato la ballerina e cantante ha lavorato anche a “Tira e molla”, un noto programma televisivo condotto con grande successo da Paolo Bonoli. Dal loro amore sono nati anche due splendidi figli: Francesco e Anita. Al primogenito l’artista ha dedicato anche un brano dal titolo “Francesco”.

Laura Marafioti, chi è la moglie di Edoardo Leo

Laura Marafioti non è solo la moglie di Edoardo Leo. Ballerina e cantante, Laura dopo essersi fatta notare tra il 1996 e il 2000 nel programma cult “Tira e molla” di Paolo Bonolis, si è dedicata alla musica con il nome di La Elle pubblicando il singolo di debutto “Francesco” dedicato alla nascita del primo figlio. A dirigerla nel videoclip il marito Edoardo Leo. Successivamente ha pubblicato il brano “Fare A Meno Di Te” presente nella colonna sonora del film “Buongiorno Papà”.

A novembre scorso, invece, ha pubblicato “Tormento”, il nuovo singolo contenuto nel nuovo album di inediti dal titolo “Qui”. Un disco importante in cui la Marafioti parla della sua visione del mondo; un mondo rovinato dalla mano dell’uomo e dal suo abuso di potere che spesso coinvolge anche il prossimo.

