Laura Margesin, chi è la nuova fidanzata di Jannik Sinner/ Modella e indossatrice, il loro amore…

Laura Margesin, la nuova fidanzata di Jannik Sinner

Il mondo del tennis in questi giorni plaude le gesta sportive di Jannik Sinner, che si sta decisamente prendendo la scena alle Atp Finals 2023 a Torino. Il giovane tennista, dopo l’impresa di aver battuto il campione Novak Djokovic, si ritrova ora in semifinale forte dell’ultimo successo sul danese Rune, che gli è valso il primo posto nel proprio girone, proprio davanti a Djokovic, anche lui in semifinale. Ma, oltre che per lo sport, il cuore di Sinner batte forte anche in amore, per colei che si presenta a tutti gli effetti come la sua nuova fidanzata.

A svelarne l’identità è il settimanale Oggi, che aveva già pizzicato la coppia in dolce compagnia, nonostante la loro riservatezza. Si chiama Laura Margesin ed è altoatesina: coetanea e conterranea del campione, di professione fa la modella e l’indossatrice. L’amore nella coppia sarebbe nato qualche tempo fa, rivela il settimanale, ed ora sembra essere quasi uscito allo scoperto. Al momento, però, regna la riservatezza assoluta, soprattutto da parte di Sinner, che ha sempre preferito scindere la sua vita privata da quella sportiva.

Jannik Sinner: l’amore con Laura Margesin e l’ex fidanzata Maria Braccini

La storia d’amore di Jannik Sinner con Laura Margesin arriva dopo la rottura, nel 2021, con l’ex fidanzata Maria Braccini. Sebbene non siano mai state rese note le cause della rottura, si vociferava che, all’epoca dei fatti, il campione di tennis fosse piuttosto concentrato sulla sua carriera in ascesa. E ha sempre evitato di dare la sua vita privata in pasto al gossip, esattamente come sta facendo in questo momento con la neonata storia d’amore con Laura Margesin.

La riservatezza di Sinner in ambito sentimentale è cosa nota a tutti. Al momento, però, a far parlare di sé sono le sue gesta sportive e i grandi risultati che sta conquistando alle Atp Finals 2023 in scena al PalaAlpitour di Torino.

