Laura, moglie di Kekko dei Modà/ Il matrimonio e la nascita della figlia Gioia

Kekko dei Modà: la moglie Laura e il matrimonio nel 2021

Protagonista al Festival di Sanremo 2023 con i Modà e il brano Lasciami, Kekko Silvestre sta affrontando un periodo di rinascita. Non solo il ritorno all’Ariston 10 anni dopo Se si potesse non morire, ma anche il ritorno alla musica dal vivo dopo un brutto periodo segnato dalla depressione, raccontata anche nella canzone sanremese. Al suo fianco, però, c’è sempre stata la moglie Laura che, dopo essere stata sua compagna per tantissimi anni, ha deciso di sposare nel 2021.

“È stata una cosa un po’ improvvisata – aveva raccontato il cantante in una vecchia intervista a Verissimo – Il periodo del lock-down è stato duro, ero spaventato, ha colpito anche la mia famiglia in maniera importante. Mi ero un po’ chiuso, allora una domenica sera – visto che la chiamavo sempre moglie perché stiamo insieme da quando aveva 17 anni – le dico che stavo pensando che potremmo sposarci. Lei aveva perso le speranze, quindi non mi ha detto sì, ma mi ha lasciato fare. Sono andato in Comune, ho compilato i moduli e glieli ho fatti trovare“.

Kekko e Gioia: la dedica alla figlia nell’omonimo album dei Modà

La vita di Kekko Silvestre è da sempre contrassegnata da passione, musica, amore. Il sodalizio artistico con i Modà, che hanno ottenuto un grande successo negli anni, ma anche l’amore per la sua famiglia. Non solo Laura, ora diventata sua moglie, ma anche tutto l’affetto possibile per la principessa di casa: la figlia Gioia, nata nel 2011 e alla quale il cantante ha dedicato anche il titolo dell’omonimo album di successo del 2013.

“È sempre bello rivivere i ricordi, anche se non bisogna farlo troppo, non bisogna essere malinconici, ma andare avanti. Ma lei è stata la cosa più bella che potessi fare con Laura” aveva raccontato in riferimento a Gioia, sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo. Anche in questa nuova esperienza artistica nella meravigliosa cornice di Sanremo 2023, Kekko Silvestre può contare sull’affetto, sul supporto e sul tifo della sua meravigliosa famiglia.

