Sanremo 2023, Kekko dei Modà/ “Dalla depressione non sarei guarito stando sul divano”

Tornati sul palco di Sanremo dopo 10 anni dal secondo posto di Se si potesse non morire ma c’è una lontananza più difficile che i Modà hanno dovuto superare, quella che li ha portati a mettersi in pausa, per alcuni anni, fino a non molto tempo fa, dovuta alla depressione che ha colpito Kekko, il cantante e leader del gruppo, tema a cui ha dedicato la canzone. “Ho dovuto sfidare ogni mia paura – dice Kekko nella conferenza stampa sanremese.

E aggiunge: “Quando sono salito ieri su quel palco, il film che mi è passato davanti è stato quando ero bloccato a letto e volevo rimettermi in piedi. Mia figlia mi chiedeva perché non la andavo a prendere a scuola, perché non cantavo e questo mi faceva stare male, per cui ho dovuto prendere atto della situazione”.

Kekko: la depressione, il ritorno a Sanremo e il messaggio di Lasciami

Il palco è stato per parecchio tempo la sua paura peggiore, quella che l’ha condotto a una depressione che l’ha preso ai muscoli, impedendogli di muovere le gambe: “Sono arrivato alla depressione reprimendola, questo mi ha fatto spegnere il cervello e i muscoli delle gambe; la mia rinascita parte dalla cura farmacologica inizialmente, dopo 15 giorni ho ricominciato ad alzarmi, poi ho deciso di sfidare la mia paura principale e lì ho settato l’obiettivo sul palcoscenico, che era la causa del mio panico. Ho cominciato a cantare e fare piccoli esercizi, fatica e piccoli passi in avanti, non è andata bene subito, ma poi ho preso coraggio, abbiamo suonato dal vivo e ho capito che se mi fossi fermato sarei ripartito”.

È in quel momento che è arrivata la scelta di partecipare a Sanremo, un altro passo che terrorizzava Kekko perché “dalla depressione non sarei guarito stando sul divano”. Lasciami è una canzone scritta per incoraggiare chi soffre a non vergognarsi della propria sofferenza, a non lasciarsi bloccare dal giudizio e a chiedere aiuto quando si sta male: “I fan mi vedono come supereroe, invece penso sia importante mostrare le proprie ferite. La depressione vive dentro di me ogni giorno, sta a me decidere quanto spazio darle”.











