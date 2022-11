Laura Pasqua, moglie del campione olimpico Luigi Busà/ Dal primo bacio a…

Laura Pasqua: chi è la moglie del campione olimpico Luigi Busà

Laura Pasqua è la moglie di Luigi Busà, il campione di karate nonché oro olimpico ai Giochi di Tokyo 2020 e oggi pomeriggio ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Sono numerosissimi i punti in comune che li hanno portati a incontrarsi, conoscersi e successivamente innamorarsi, a cominciare dal fatto che entrambi i padri fossero maestri di karate. Tuttavia la conoscenza iniziata da bambini grazie all’incontro con i rispettivi genitori si è evoluta solo gradualmente nel corso del tempo.

Il campione olimpico aveva raccontato, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, la storia d’amore con la sua Laura. Le cose non iniziarono nel migliore dei modi: “Non c’era molta simpatia tra noi a stento ci salutavamo. Lei diceva che ero troppo ‘selvaggio’ e che non mi esprimevo bene, mentre lei per me era la secchiona che non parlava il dialetto“. Non ci fu dunque il classico colpo di fulmine, ma galeotta fu una serata in discoteca in compagnia di amici, durante il quale si scambiarono il loro primo bacio.

Luigi Busà e Laura Pasqua: dal primo bacio alla celebrazione del matrimonio

Dopo quel primo bacio scoccato in discoteca, la storia d’amore tra Luigi Busà e Laura Pasqua ha avuto tappe sempre più graduali, dal fidanzamento sino al matrimonio celebrato nel settembre 2020. La coppia avrebbe voluto sposarsi subito dopo le Olimpiadi estive di Tokyo 2020 che tuttavia, a causa della pandemia, furono posticipate di un anno. Nonostante il cambio di programma, lo sportivo non ha voluto rinunciare al patto d’amore sigillato con la sua dolce metà e la coppia è così convolata a nozze nel 2020.

“È stato il giorno più bello della mia vita. Dopo tante finali europee, mondiali, dopo le qualifiche olimpiche, il momento in cui più mi sono sentito teso e agitato è stato proprio prima del mio matrimonio“: queste le dichiarazioni che Luigi Busà aveva rilasciato nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport.











