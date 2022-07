Laura Pausini ‘brilla’ in barca/ “Ve l’ho sempre detto che sono astemia”: il video diventa virale!

Laura Pausini brilla in barca con gli amici: il video è virale!

È un video esilarante quello che sta facendo il giro del web e che ha come protagonista una Laura Pausini come non si è mai vista. La cantante è nota, oltre che per la sua potente voce, anche per la sua schiettezza e genuinità, caratteristiche che favoriscono un rapporto molto sincero anche con i suoi follower.

Laura Pausini debutta su TikTok con la figlia/ "Quando pensavi di aver..."

È per questo che quando su TikTok ha iniziato a circolare un video che la vede in barca insieme agli amici e un po’ brilla, lei non si è sentita affatto dispiaciuta o offesa ma si è divertita insieme ai suoi follower, commentando con ironia le immagini che la mostrano in un momento privato. Laura commenta divertita le immagini che la vedono quasi ubriaca, tra una risata che sembra inarrestabile e frasi senza una particolare logica.

Laura Pausini choc: malore Eurovision a causa del Covid/ "Pensavo fosse stanchezza…"

Laura Pausini: “Avevo bevuto mezzo bicchiere…”

Laura Pausini ha così risposto ai tanti fan che hanno commentato il video, rivelando che “Ve l’ho sempre detto che sono astemia!”, ha spiegato la cantante, aggiungendo: “Avevo bevuto mezzo bicchiere di vino rosso mischiato con l’acqua”, a testimonianza del fatto che non regge affatto l’alcol. Tanti sono poi stati i commenti divertiti dei fan della cantante. C’è chi ne ha lodato la simpatia anche in un momento come quello, chi ha sottolineato che “Laura è una di noi!”, e chi ancora si è divertito, definendo la scena “trash”. Un momento sicuramente esilarante e particolarmente apprezzato dai fan della Pausini.

Laura Pausini, malore all'Eurovision 2022?/ Sparisce dal palco, poi torna: cos'è successo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)













© RIPRODUZIONE RISERVATA