Laura Pausini da Mara Venier “ho un problema al cuore”/ “Fu quello il malore alla finale di Eurovision”

L’intera puntata di Domenica In di oggi, 26 novembre, è stata dedicata quasi esclusivamente ad un unica ospite: Laura Pausini. La cantante nota e conosciuta in tutto il mondo ha concesso una lunga intervista a Mara Venier dove si è sbilanciata sulla sua carriera e sulla sua vita privata e, durante la chiacchierata ha anche rivelato che cosa le è successo all’ESC 2022. Duranta la puntata finale, infatti, ad un certo punto Laura Pausini si è assentata e la conduzione è stata affidata solamente ad Alessandro Cattelan e Mika.

Laura Pausini oggi a Domenica In ha rivelato dopo anni perché era assente alla finale dell’ESC 2022. La sua assenza fu notato da molti, alcuni parlarono addirittura di possibili screzi con gli altri co-conduttori ma invece il motivo vero era un altro e la cantante lo ha rivelato oggi a Domenica In: “Sai che io veramente da quando sono piccola ho un piccolissimo problemuccio al cuore Tachicardia parossistica sovraventricolare. E mi è venuto quando presentavo l’Eurovision all’ultima serata mai avuto questo problema così forte. Di base dico sempre tachicardia perché il cuore esplode. Non mi abituo a questa cosa.”

Laura Pausini, poi, durante l’intervista a Domenica In ha parlato anche del suo grande amore per il musicista Paolo Carta. I due stanno insieme da quasi vent’anni ed hanno una figlia, Paola, di 10 anni. La cantante a Mara Venier ha rivelato: “Ancora oggi lui ha un carattere che non è che mi dici ‘amore mi manchi’ quindi chiamo io ‘amore, ho saputo che ti manco tantissimo’ e lui ‘si’. Io penso che lui sia l’uomo che dopo il mio babbo mi ha amato di più dimostrandomelo lasciandomi libera. Questo è il nostro segreto siamo insieme da 18 anni e se po’ fa’. Io e lui siamo innamorati come i primi giorni, viviamo insieme e lavoriamo insieme. Lui è una parte davvero fondamentale per me nel sentirmi me stessa.”

Laura Pausini l’esempio di una grande amore lo ha anche in casa con i suoi genitori che hanno festeggiato pochi anni fa 50 anni di matrimonio. A Domenica In l’artista ha ammesso: “Hanno fatte le Nozze D’Oro durante il Covid quindi di conseguenza abbiamo dovuto posticipare la cerimonia. Io e Silvia, mia sorella, abbiamo detto ‘dai risposatevi’ l’hanno fatto un’estate dopo il Covid e vederli dire si è stato bellissimo. Sono un grande esempio per me e mia sorella perché stare insieme così tanto non è comune e cerco di capire come hanno fatto a sopportarsi.”











