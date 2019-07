Laura Pausini e Biagio Antonacci, concerto Bologna 2019/ Scaletta, biglietti e prezzi

Concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci, Bologna

Laura Pausini e Biagio Antonacci fanno tappa a Bologna allo stadio Dall’Ara continuando il loro tour negli stadi. I biglietti del concerto di Laura e Biagio per il concerto di oggi 12 luglio sono disponibili online, su TicketOne, e per quasi tutte le fasce di prezzo sul circuito di prevendita. La cifra di partenza è 35 euro per un posto in Curva e si sale fino a 95 euro per un posto in Tribuna Platino. I VIP Pack Platinum (500 euro) e Silver (250 euro) sono ancora disponibili per la data. Tuttavia, per questioni di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per ogni singolo account creato sul sito. L’inizio dello show allo stadio Dall’Ara di Bologna dei due artisti è previsto per le ore 21. Sono in tantissimi ad attendere con ansia l’inizio di questa nuova tappa che si prospetta sara, ancora una volta, un grandissimo successo per la coppia di cantanti e amici.

Scaletta concerto Bologna di Laura Pausini e Biagio Antonacci

Ricordiamo che i due artisti hanno spesso lavorato insieme. Biagio Antonacci ha scritto per Laura Pausini brani come Tra te e il mare (2000) e Vivimi (2004). Queste le altre date del tour 17 luglio, Stadio Olimpico di Torino, 20 luglio, Stadio Euganeo di Padova, 23 luglio, Stadio Adriatico di Pescara, 27 luglio, Stadio San Filippo di Messina, 1 agosto, Fiera di Cagliari. Una particolarità: per la produzione dei vestiti di musicisti e ballerini è stato utilizzato materiale riciclato, grazie alla collaborazione tra la costumista Claudia Tortora, l’Accademia di Costume e Moda e l’azienda di recupero scarti industriali Scart del gruppo Hera.

Questa la scaletta ufficiale del concerto di Laura e Biagio a Bologna:

Un’emergenza d’amore (di Laura Pausini) / Liberatemi (di Biagio Antonacci)

Resta in ascolto (di Laura Pausini)

Non è mai stato subito (di Biagio Antonacci)

Il coraggio di andare (di Biagio Antonacci e Laura Pausini)

E sta a te (di Laura Pausini)

Medley Antonacci: Sappi amore mio / Tu sei bella / Le cose che hai amato di più / Non ci facciamo compagnia / Mi fai stare bene (di Biagio Antonacci)

Ti penso raramente (di Biagio Antonacci)

Sognami (di Biagio Antonacci)

Una storia che vale (di Laura Pausini)

Lato destro del cuore (di Laura Pausini, scritta da Biagio Antonacci)

La geografia del mio cammino (di Laura Pausini) / Le cose che vivi (di Laura Pausini)

Medley Pausini: La solitudine / In assenza di te / Incancellabile / Strani amori / Simili (di Laura Pausini)

Se io, se lei (di Biagio Antonacci)

Pazzo di lei (di Biagio Antonacci)

Buongiorno bell’anima (di Biagio Antonacci)

Se non te (di Laura Pausini) / Non ho mai smesso (di Laura Pausini)

Frasi a metà (di Laura Pausini)

Primavera in anticipo (di Laura Pausini)

Se è vero che ci sei (di Biagio Antonacci)

In una stanza quasi rosa (di Biagio Antonacci)

Ritorno ad amare (di Biagio Antonacci)

Convivendo (di Biagio Antonacci)

Laura canta Biagio: Se tornerai / Sei / L’amore comporta / Ti ricordi perché (di Biagio Antonacci)

Biagio canta Laura: Ho creduto a me / Il mio sbaglio più grande / Fidati di me (di Laura Pausini)

Non è detto (di Laura Pausini)

Quanto tempo e ancora (di Biagio Antonacci)

Vivimi (di Laura Pausini, scritta da Biagio Antonacci)

Come se non fosse stato mai amore (di Laura Pausini)

Iris (di Biagio Antonacci)

In questa nostra casa nuova (di Biagio Antonacci e Laura Pausini)

Non vivo più senza te (di Biagio Antonacci)

Invece no (di Laura Pausini)

Tra te e il mare (di Laura Pausini, scritta da Biagio Antonacci)



