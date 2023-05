Laura Pausini e il maltempo in Emilia: “In ansia per la mia famiglia”/ “Alcuni sono stati già evacuati”

Laura Pausini preoccupata per il maltempo in Emilia Romagna: “In ansia per parenti e amici”

Laura Pausini, attraverso Instagram, ha espresso tutta la preoccupazione per la sua terra natia, l’Emilia Romagna. La cantante è nata a Faenza e purtroppo l’Emilia Romagna è stata colpita in queste ore dal maltempo che ha causato danni ingenti e morti. Queste le parole di Laura Pausini: “Questa mattina mi sono svegliata con delle notizie veramente preoccupanti. Sono molto in ansia per la mia regione, per la mia famiglia, tutti i miei amici che vivono lì e i miei concittadini”.

Laura Pausini ha inoltre aggiunto: “Infatti in questo momento la situazione meteo sta colpendo in modo violento anche Solarolo, Castelbolognese, Faenza e Forli’ (dove vivono i miei famigliari alcuni dei quali evacuati)”.

Laura Pausini, l’appello alle istituzioni dopo l’alluvione in Emilia

Laura Pausini lancia anche un appello alle autorità e alle istituzioni: “A nome di tutti i cittadini delle città e i paesi coinvolti chiedo a tutte le istituzioni italiane la massima attenzione per il popolo emiliano romagnolo, da sempre forte e reattivo, ma che oggi ha proprio bisogno di sostegno. Fatemi sapere come posso essere d’aiuto anche se sono lontana. Grazie”. La cantante ha anche risposto ad uno dei tantissimi commenti sotto il post: “Stiamo cercando di capire tutti. La gente non ha luce i cellulari sono scarichi non si sa come raggiungere le persone”.

Ricordiamo che proprio ieri, 16 Maggio, Laura Pausini ha festeggiato il compleanno compiendo 49 anni. I fan le hanno fatto una sorpresa davvero incredibile a New York su uno degli schermi di Times Square. In pratica è stato proiettato un video che ripercorreva la carriera della cantante. Naturalmente la Pausini ha ringraziato con grande emozione in fan.

