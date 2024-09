Dopo il clamoroso successo di ‘Sirio’, album pluripremiato prodotto nel 2022, Lazza torna a sbaragliare la concorrenza musicale con un nuovo album che ha già portato l’hype alle stelle. Il prossimo 20 settembre vedrà la luce ‘Locura’, nuovo progetto discografico che si appresta ad essere colmo di novità ma soprattutto caratterizzato da un featuring decisamente inedito. Con Lazza, per il brano di apertura, si affaccia nel mondo trap Laura Pausini. E’ la prima volta che la cantante si concede un duetto con un rapper e il brano ‘Zeri in più’ è già prossimo ad entrare nella testa degli appassionati.

Il featuring tra Lazza e Laura Pausini sulle note della nuova canzone ‘Zeri in più’ è apripista del nuovo album del rapper ‘Locura’. Un brano che racconta l’essenza di Lazza dal punto di vista artistico, ormai consacrato in uno stile più che apprezzato da critica e appassionati. Il focus è però tutto per Laura Pausini che per la prima volta si cimenta non solo in un featuring con un rapper ma soprattutto sceglie uno stile canoro e musicale decisamente lontano dalle sue abitudini e dal suo stile ‘canonico’.

Lazza, hype a mille per il nuovo album ‘Locura’: non solo il featuring con Laura Pausini

La regina delle ‘ballade’, come prevedibile, non risulta assolutamente fuori luogo in queste vesti inedite: il featuring di Laura Pausini con Lazza sulle note di ‘Zeri in più’ conferma l’attitudine istrionica e inesauribile della cantante che risulta credibile anche in uno scenario trap che di certo aggiunge una novità non da poco alla sua carriera enorme. Tornando al nuovo progetto di Lazza, come anticipato il singolo in featuring con Laura Pausini apre le porte al nuovo album ‘Locura’ che uscirà il prossimo 20 settembre 2024. L’hype sul nuovo progetto discografico del cantante era già stato alimentato dalla presentazione decisamente innovativa del rapper nei giorni scorsi. Accompagnato dall’Orchestra Sinfonica di Milano, aveva infatti già spoilerato ben 8 tracce del nuovo album ‘Locura’ con un concerto suggestivo e inedito presso lo Stadio San Siro.